 Правопопулісти АдН найчастіше пропускають голосування у Бундестазі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2019

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Новини

Правопопулісти АдН найчастіше пропускають голосування у Бундестазі

Депутати Бундестагу від правопопулістської партії АдН найчастіше за останній рік пропускали поіменні голосування у німецькому парламенті. Найменше пропусків - у депутатів від ХДС/ХСС.

Засідання німецького Бундестагу

Засідання німецького Бундестагу (архівне фото)

Депутати від фракції правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини (АдН) за останні 12 місяців найчастіше пропускали поіменні голосування у Бундестазі. Про це свідчать відкриті дані адміністрації німецького парламенту, повідомляється у четвер, 26 вересня, у політичній передачі "Контрасти" німецького суспільно-правового телебачення ARD.

Як зазначається, починаючи з жовтня 2018 року, було проаналізовано 66 поіменних голосувань. При цьому відсоток відсутності на голосуваннях депутатів від АдН становить 13,57 відсотка, що майже на чверть вище за середній показник невідвідуваності, який становить 10,73 відсотка.

На другому місці за кількістю пропущених голосувань, згідно з даними, фракція Вільної демократичної партії (ВДП) - 12,95 відсотка, третє місце з незначним відривом займає фракція Лівої партії - 12,74 відсотка.

При цьому у Соціально-демократичної партії Німеччини (СДПН) показник пропущених голосувань становить 10,31 відсотка, а в Зелених - 9,16 відсотка.

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Найменше пропускали голосування за останній рік депутати від правлячої фракції Християнсько-демократичної/Християнсько-соціальної партій (ХДС/ХСС) – їхня частка невідвідуваності становить 8,64 відсотка.

На початку каденції Бундестагу нинішнього скликання у 2017 році, депутати від АдН, які вперше пройшли до парламенту, наголошували на тому, як злагоджено відвідують засідання та закидали іншим партіям недостатню присутність на робочому місці, зазначає агентство dpa.

Поіменні голосування у німецькому парламенті зазвичай застосовують під час ухвалення важливих чи суперечливих рішень. У цих випадках Бундестаг публікує списки, в яких зазначене голосування кожного депутата. У той же час поіменні голосування складають лише невелику частку від усіх голосувань у парламенті ФРН.

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