 Правоохоронці потурали незаконним схемам закупівель для ″Укроборонпрому″ - розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Правоохоронці потурали незаконним схемам закупівель для "Укроборонпрому" - розслідування

Команда журналістських розслідувань Bihus.info стверджує, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому". Реакції правоохоронців на ці звинувачення поки що не було.

У НАБУ потурали розкраданням, стверджують журналісти

У НАБУ потурали розкраданням, стверджують журналісти

Команда журналістських розслідувань Bihus.info оприлюднила в понеділок, 11 березня, останню серію свого розслідування щодо розкрадань на підприємствах оборонного комплексу, в якому стверджується, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому", через що розслідування не доходили до встановлення причетності високопосадовців.

Зокрема, у журналістському розслідуванні стверджується, що і в податковій адміністрації, і у військовій прокуратурі, і в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) знали про існування незаконних схем в оборонному комплексі. За інформацією журналістів, фігуранти розслідувань Віталій Жуков і Андрій Рогоза домовлялися з податковою про зняття претензій з ТОВ "Оптимумспецдеталь", а в 2016 році роботу незаконної схеми поставок покривали через слідчого київського управління Служби безпеки України Дмитра Москаленка.

Крім цього, в розслідуванні стверджується, що військова прокуратура неодноразово протягом декількох років активно проводила розслідування, здійснювала обшуки в дежконцерні "Укроборонпром", але, як заявляють автори розслідування, щойно слідство прокуратури виходило на інформацію щодо можливої участі Ігоря Гладковського, сина екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олега Гладковського, в незаконній схемі, то прокуратура знищувала докази цієї причетності.

DW.COM

Детективи НАБУ провели обшуки у приміщеннях колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, його сина та інших осіб, які можуть бути причетні до корупції в оборонній сфері. (07.03.2019)

Аудит держконцерну відбудеться із залученням іноземних експертів, повідомив Олександр Турчинов. А ГПУ, СБУ, НАБУ і ДБР мають перевірити скандальну інформацію про корупцію в оборонній сфері. (06.03.2019)

Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо розкрадання керівниками "Укрспецекспорту" державних коштів під час закупівлі деталей для авіатехніки. (05.03.2019)

Також журналісти заявили про обізнаність НАБУ щодо наявності незаконних схем в оборонному комплексі. У сюжеті йдеться про те, що Жуков вимагав від Рогози вирішення питання на рівні заступника директора НАБУ Гізо Углави про "помилкове внесення" до списку фіктивних фірм "Оптимумспецдеталі". Компанію внесли до списку через підозрілі контракти з Харківським бронетанковим заводом - НАБУ проводило розслідування щодо закупівель цього заводу, а "Оптимумспецдеталь" продавала заводу танкові приціли. Журналісти стверджують, що Рогоза згодом отримав лист за підписом Углави, в якому в переліку підозрілих компаній немає "Оптимумспецдеталі".

За підрахунками авторів розслідування, Харківський бронетанковий завод купував приціли з переплатою в три рази. Після викреслювання НАБУ компанії "Оптимумспецдеталь" зі списку завод продовжив купувати приціли, що завдало збитків оборонному бюджету ще на 13 мільйонів гривень.

Нагадаємо, шо НАБУ провело низку обшуків у приміщеннях осіб, які згадуються у журналістському розслідуванні Bihus.info щодо корупції в оборонно-промисловому комплексі. Про це 7 березня повідомив директор бюро Артем Ситник. Раніше, 6 березня, РНБО доручила виконати аудит і ревізію діяльності держконцерну "Укроборонпром" і підприємств, що входять до нього, із залученням іноземних експертів. Також РНБО рекомендувала Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро та Державному бюро розслідувань "здійснити перевірку й надати правову оцінку викладеним у ЗМІ фактам порушень у сфері оборонних закупівель, а про результати поінформувати громадськість".

Як повідомлялося, Ігор Гладковський, син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, що фігурує в розслідуванні, - 4 березня подав позов до Подільського районного суду Києва на захист честі, гідності та ділової репутації проти журналістів-розслідувачів.

Також за темою

Ukraine Kiew PK Präsident Petro Poroschenko

Порошенко вимагає перевірити звинувачення в розкраданні в оборонпромі 26.02.2019

Президент України Петро Порошенко вимагає перевірити оприлюднену журналістами проекту Bihus.Info інформацію про розкрадання на оборонних підприємствах. Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський відсторонений від посади.

Ukraine Artem Sytnyk Leiter Nationales Antikorruptionsbüro

НАБУ провело десятки обшуків у справі про розкрадання в оборонній сфері 07.03.2019

Детективи НАБУ провели обшуки у приміщеннях колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, його сина та інших осіб, які можуть бути причетні до корупції в оборонній сфері.

Ukraine Kiew | Petro Poroschenko, Präsident

Коментар: Корупційна бомба для Петра Порошенка 08.03.2019

За три тижні до виборів президента України Петро Порошенко і його найближче оточення опинилися в центрі гучного корупційного скандалу. Про його наслідки - Сергій Руденко для DW.

Реклама

Докладно

Навчання НАТО на військовій базі поблизу селища Адажі під Ригою

Для чого в Латвії створили військову штаб-квартиру

Данія, Латвія та Естонія відкрили нову штаб-квартиру для багатонаціональних військ в Адажі під Ригою.  

Ukraine Pipelines gen Westen (picture-alliance/AA)

Як в Німеччині оцінюють український "план Б" транзиту газу

Київ заявив, що підготувався до припинення транзиту російського газу в 2020 році. У ФРН ця новина не вразила експертів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  