Правоохоронці потурали незаконним схемам закупівель для "Укроборонпрому" - розслідування

Команда журналістських розслідувань Bihus.info оприлюднила в понеділок, 11 березня, останню серію свого розслідування щодо розкрадань на підприємствах оборонного комплексу, в якому стверджується, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому", через що розслідування не доходили до встановлення причетності високопосадовців.

Зокрема, у журналістському розслідуванні стверджується, що і в податковій адміністрації, і у військовій прокуратурі, і в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) знали про існування незаконних схем в оборонному комплексі. За інформацією журналістів, фігуранти розслідувань Віталій Жуков і Андрій Рогоза домовлялися з податковою про зняття претензій з ТОВ "Оптимумспецдеталь", а в 2016 році роботу незаконної схеми поставок покривали через слідчого київського управління Служби безпеки України Дмитра Москаленка.

Крім цього, в розслідуванні стверджується, що військова прокуратура неодноразово протягом декількох років активно проводила розслідування, здійснювала обшуки в дежконцерні "Укроборонпром", але, як заявляють автори розслідування, щойно слідство прокуратури виходило на інформацію щодо можливої участі Ігоря Гладковського, сина екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олега Гладковського, в незаконній схемі, то прокуратура знищувала докази цієї причетності.

Також журналісти заявили про обізнаність НАБУ щодо наявності незаконних схем в оборонному комплексі. У сюжеті йдеться про те, що Жуков вимагав від Рогози вирішення питання на рівні заступника директора НАБУ Гізо Углави про "помилкове внесення" до списку фіктивних фірм "Оптимумспецдеталі". Компанію внесли до списку через підозрілі контракти з Харківським бронетанковим заводом - НАБУ проводило розслідування щодо закупівель цього заводу, а "Оптимумспецдеталь" продавала заводу танкові приціли. Журналісти стверджують, що Рогоза згодом отримав лист за підписом Углави, в якому в переліку підозрілих компаній немає "Оптимумспецдеталі".

За підрахунками авторів розслідування, Харківський бронетанковий завод купував приціли з переплатою в три рази. Після викреслювання НАБУ компанії "Оптимумспецдеталь" зі списку завод продовжив купувати приціли, що завдало збитків оборонному бюджету ще на 13 мільйонів гривень.

Нагадаємо, шо НАБУ провело низку обшуків у приміщеннях осіб, які згадуються у журналістському розслідуванні Bihus.info щодо корупції в оборонно-промисловому комплексі. Про це 7 березня повідомив директор бюро Артем Ситник. Раніше, 6 березня, РНБО доручила виконати аудит і ревізію діяльності держконцерну "Укроборонпром" і підприємств, що входять до нього, із залученням іноземних експертів. Також РНБО рекомендувала Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро та Державному бюро розслідувань "здійснити перевірку й надати правову оцінку викладеним у ЗМІ фактам порушень у сфері оборонних закупівель, а про результати поінформувати громадськість".

Як повідомлялося, Ігор Гладковський, син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, що фігурує в розслідуванні, - 4 березня подав позов до Подільського районного суду Києва на захист честі, гідності та ділової репутації проти журналістів-розслідувачів.