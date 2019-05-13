 Правова держава: в Румунії - жодного прогресу, а Болгарія демонструє успіхи | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Правова держава: в Румунії - жодного прогресу, а Болгарія демонструє успіхи

У своєму світі Єврокомісія знову різко розкритикувала Румунію за відсутність прогресу в побудові правової держави та боротьбі з корупцією. Натомість Болгарії в Брюсселі дали дуже хорошу оцінку.

Звіт Єврокомісії ставить негативну оцінку успіхам Румунії у боротьбі з корупцією

Звіт Єврокомісії ставить негативну оцінку успіхам Румунії у боротьбі з корупцією

Звіт Єврокомісії щодо Болгарії та Румунії у межах спеціального механізму кооперації та контролю (MCV) свідчить про дуже різні успіхи двох сусідніх країн у справі боротьби з корупцією. Якщо у випадку Румунії констатують негативний тренд дотримання принципів правової держави, то у випадку Болгарії рекомендується вже відмовитися від механізму контролю.

Згідно зі звітом, боротьба з корупцією у Румунії відбувається суттєво повільнішими темпами. Крім того, більшість рекомендацій з попереднього звіту в 2018 році не були виконані.

Механізм контролю був запроваджений для обох країн перед їхнім вступом до ЄС 2007 року. Його мета полягала в тому, аби супроводжувати та регулярно оцінювати процес реформ у сферах, які досі потребували покращення. А це боротьба з корупцією та незалежність судової системи і, у випадку Болгарії, боротьба з організованою злочинністю. Довгий час усе виглядало так, що Румунія активно втілювала європейські стандарти. Особливий внесок у цей процес зробило створене тоді антикорупційне  відомство DNA на чолі з Лаурою Кьовеші. Але її усунули з посади торік завдяки втручанню правлячих соціал-демократів, натомість правова держава так і не закірпилися.

Лауру Кьовеші усунули з посади голови антикорупційного органу Румунії 2018 року

Лауру Кьовеші усунули з посади голови антикорупційного органу Румунії 2018 року

Без великих несподіванок

Тому недивно, що нинішній звіт у випадку з Румунією виглядає набагато критичніше, ніж у випадку з Болгарією. Єврокомісія знову висловила сумніви щодо дотримання урядом принципів правової держави. На думку авторів звіту, негативний розвиток останніх трьох років разом із дедалі меншою жагою до реформ знівелювали багато досягнень, вже зроблених у минулому. Така ситуація дає привід для серйозної стурбованості, йдеться у звіті. Іще в травня 2019 Єврокомісія поінформувала румунські органи влади про те, що в разі відсутності покращення чи, тим більше, у випадку погіршення ситуації, будуть застосовані інші заходи щодо верховенства права, які виходять за рамки механізму MCV. Більш негативної оцінки політики, яку з 2016 року проводить Соціал-демократична партія Румунії, важко собі уявити. Прем'єрка Віоріка Денчіле, чий уряд після висловленої йому недовіри два тижні тому має статус тимчасового, відкинув будь-які закиди на свій бік після оприлюднення звіту Єврокомісії. Сам механізм контролю у Бухаресті назвали дискримінацією країни та звернулися з вимогою скасувати його або ж поширити на всіх членів ЄС.

2018 румуни виходили на протести проти уряду соціал-демократів

2018 румуни виходили на протести проти уряду соціал-демократів

Останній звіт?

Румунська громадськість та більшість політиків не були здивовані різкою критикою з Брюсселя. Як і тим, що Софія отримала кращу оцінку її прогресу, ніж Бухарест. Щодо Болгарії у звіті робиться висновок, що та виконала рекомендації, що може бути підставою скасування механізму контролю. У Єврокомісії повідомили, що чекають на позитивні висновки Ради ЄС та Європарламенту, аби приймати рішення щодо скасування механізму контролю для Болгарії. Про схожу перспективу для Румунії не йшлося.

Це останній звіт щодо успіхів Болгарії та Румунії для Єврокомісії на чолі з Жаном-Клодом Юнкером. Він раніше обіцяв, що до кінця його каденції контрольний механізм буде скасовано. Зараз зрозуміло, що цю обіцянку можуть виконати лише частково. У Єврокомісії знову лунали сумніви щодо того, чи варто повністю скасовувати механізм без жодної йому заміни. Більше того, лунали пропозиції розширити його дію на Польщу та Угорщину через неодноразові зазіхання на судову систему чи принцип верховенства права. Утім, було прийнято рішення поки що відмовитися від цієї ідеї, аби не наражати Єврокомісію на додаткові кризи. Але водночас вирішили перевірити, чи не можна було б запровадити інші механізми контролю у випадку скасування MCV для Румунії та Болгарії, які б діяли уже для всіх членів ЄС.

Дивитись відео 04:08

Корупція у Болгарії: журналісти викрили шахрайські схеми (22.10.2018)

DW.COM

Суд зобов'язав президента Румунії звільнити антикорупційну прокурорку

Конституційний суд виснував, що президент Клаус Йоганніс не повинен перешкоджати звільненню урядом антикорупційної прокурорки Лаури Кьовеші. (30.05.2018)  

У Румунії парламент висловив недовіру уряду

Більшістю голосів румунські законодавці виступили за вотум недовіри уряду соціал-демократів на чолі з Віорікою Денчіле. Нинішній уряд буде тимчасово виконувати обов'язки до призначення нового складу кабінету міністрів. (10.10.2019)  

Політична криза в Румунії - за крок до реваншу корупціонерів

У Румунії неспокійно. За останні сім місяців країна переживає вже другу політичну кризу. Про що йдеться в цьому політичному протистоянні? (17.01.2018)  

Румунська експертка: У боротьбі з корупцією Україна відстає від Румунії на 15 років

Чим може румунський досвід боротьби з корупцією бути корисним Україні, і чому, попри прогрес у реформах, румуни вийшли на вулиці з протестами? Про це в інтерв’ю з аналітиком ЕкспертФоруму в Бухаресті Лаурою Штефан. (10.03.2017)  

Аудіо й відео до теми

Корупція у Болгарії: журналісти викрили шахрайські схеми (22.10.2018)  

Також за темою

Symbolbild Korruption

Єврокомісія востаннє попередила Румунію щодо корупції 13.05.2019

Якщо Румунія послабить законодавство про боротьбу з корупцією, Брюссель вдасться до процедури застосування санкцій щодо Бухареста.

Belgien Brüssel Viorica Dancila und Jean-Claude Juncker

Юнкер вимагає від Румунії "жодних компромісів" у боротьбі з корупцією 11.01.2019

Очільниця уряду Румунії Віоріке Денчіле запевнила, що країна готова до головування в ЄС. Урочиста церемонія з нагоди початку головування в Бухаресті супроводжувалася антиурядовим протестом.

Bukarest Protest gegen Justizreform in Rumänien

Румунія: тисячі людей вийшли на антикорупційні протести 10.12.2017

"Врятуємо Румунію разом": із таким закликом на протести проти реформи юстиції в одній з найкорумпованіших країн ЄС вийшли близько 20 тисяч осіб.

Реклама

Докладно

default

Справи проти Порошенка і Ко.: від підозр до арештів

Проти яких топ-чиновників ведуться справи в Україні. Огляд DW.  

Нововведення змінюють правила гри для малих підприємців

Що треба знати підприємцям

Нові правила для ФОПів в Україні. До чого варто готуватися малому та середньому бізнесу - у матеріалі DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  