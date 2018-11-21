Правління Nissan звільнило після арешту багаторічного голову Карлоса Гона

Підозрюваного в причетності до фінансових махінацій та заарештованого в Японії голову правління автоконцерну Nissan Карлоса Гона звільнено з посади. Відповідне рішення правління другої за потужністю японської автомобільної компанії одностайно ухвалила в четвер, 22 листопада, повідомила прес-служба Nissan. Згідно з повідомленням компанії, було ухвалено рішення "усунути" Гона з займаної ним посади.

Як повідомлялося, днями 64-річного Карлоса Гона заарештували за підозрою в причетності до фінансових зловживань. Разом з Гоном слідчі затримали й директора Nissan Грега Келлі. Келлі теж звільнили з посади, повідомляє агенція новин dpa.

Нагадаємо, інформацію про можливі фінансові зловживання з боку Гона передав прокуратурі сам японський автоконцерн після проведення внутрішнього розслідування. Під час нього з'ясувалося, що Гон "протягом багатьох років" надавав неправдиву інформацію біржовим органам про розмір своїх доходів, занижуючи їх. Також концерн закидає Гону й інші зловживання.

Карлос Гон народився у 1954 році в Бразилії, а вищу освіту отримав у Парижі. З 2001 до 2017 року Гон був президентом компанії Nissan. З 2005 року також є головою правління французького автовиробника Renault та очолює альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Щодо Renault, то Гон зберіг тут свою посаду, однак нещодавно було призначеного тимчасого голову, повідомляє агенція новин AFP.