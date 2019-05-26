 Правляча ПіС перемагає на виборах до Європарламенту в Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2019

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Новини

Правляча ПіС перемагає на виборах до Європарламенту в Польщі

Згідно з опублікованими результатами екзит-полів, правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" набирає 42,4 відсотка голосів. Опозиційна "Європейська коаліція" на другому місці.

Ярослав Качинський

Лідер ПіС Ярослав Качинський

Націонал-консервативна правляча партія Ярослава Качинського "Право і справедливість" (ПіС) перемагає на виборах до Європарламенту в Польщі. Про це свідчать дані екзит-полів.

Згідно з результатами опитувань виборців, націонал-консерватори набирають на виборах до Європарламенту 42,4 відсотка голосів. Таким чином ПіС здобуде 24 з 52 місць у Європарламенті, котрі відводяться для Польщі.

Опозиційний альянс "Європейська коаліція", до якого увійшли ліберально-консервативна "Громадянська платформа", Польська селянська партія, соціал-демократи, ліберальна партія "Новочесна" та "Зелені", набирає 39,1 відсотка підтримки, що має забезпечити 22 мандати в Європарламенті. На третьому місці опинилася нещодавно створена партія "Весна", що здобуває 6,6 відсотка. Для цієї партії такий результат означатиме три місця в Європарламенті.

Таку саму кількість завдяки 6,1 відсотка підтримки матиме й ультраправа партія "Конфедерація". Явка виборців становила 43 відсотки, повідомили в інституті соціологічних досліджень Ipsos.

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