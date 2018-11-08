 Правляча партія зазнала поразки на місцевих виборах у Словаччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2018

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Новини

Правляча партія зазнала поразки на місцевих виборах у Словаччині

Партія Smer-SD, що править у Словаччині, втрачає позиції на місцевих виборах у країні. Значна частина переможців виборів мерів - незалежні кандидати.

Братислава

Братислава

Правляча партія Словаччини, популістська партія "Курс - соціальна демократія" (Smer-SD) зазнала поразки у великих містах країни під час місцевих виборів, інформує агенція AFP. Такі попередні результати виборів, оприлюднені у неділю, 11 листопада. Перемогу на місцях здебільшого здобули незалежні кандидати.

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За даними словацького відомства статистики, партія Smer-SD здобула близько 20 відсотків мерських посад по всій країни, однак програла у ключових містах, включно з Братиславою та Кошице. Кандидати від цієї популістської партії посіли 592 мерські посади із понад 2900 наявних по всій країні. Це значно менше, ніж у 2014 році, коли представники партії здобули понад 847 посад міських голів.

Понад 42 відсотки мерів, обраних у Словаччини у суботу, 10 листопада, висувалися як незалежні кандидати. Зокрема, друге найбільше місто країни Кошице, яке дотепер контролювалося представниками Smer-SD, тепер очолить незалежний кандидат Ярослав Полацек.

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