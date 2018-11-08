Правляча партія зазнала поразки на місцевих виборах у Словаччині

Правляча партія Словаччини, популістська партія "Курс - соціальна демократія" (Smer-SD) зазнала поразки у великих містах країни під час місцевих виборів, інформує агенція AFP. Такі попередні результати виборів, оприлюднені у неділю, 11 листопада. Перемогу на місцях здебільшого здобули незалежні кандидати.

За даними словацького відомства статистики, партія Smer-SD здобула близько 20 відсотків мерських посад по всій країни, однак програла у ключових містах, включно з Братиславою та Кошице. Кандидати від цієї популістської партії посіли 592 мерські посади із понад 2900 наявних по всій країні. Це значно менше, ніж у 2014 році, коли представники партії здобули понад 847 посад міських голів.

Понад 42 відсотки мерів, обраних у Словаччини у суботу, 10 листопада, висувалися як незалежні кандидати. Зокрема, друге найбільше місто країни Кошице, яке дотепер контролювалося представниками Smer-SD, тепер очолить незалежний кандидат Ярослав Полацек.