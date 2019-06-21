Правляча партія Грузії погодилася провести вибори за пропорційною системою

Правляча партія "Грузинська мрія" пішла назустріч вимогам протестувальників і заявила про намір провести вибори до парламенту Грузії в 2020 році за пропорційною системою. "Вибори пройдуть за нульового прохідного бар'єра. Це означає, що у парламенті буде представлено практично всі партії, яких підтримають виборці", - заявив у понеділок, 24 червня, лідер "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі, передає агенція "Інтерфакс". Він також зазначив, що мають бути покарані ті, "хто організував масове насильство, і ті, хто перевищив силу" під час протестів.

Представники грузинської опозиції привітали рішення влади змінити виборчу систему, але продовжують наполягати на відставці міністра внутрішніх справ країни. За словами однієї з лідерок опозиційної партії "Єдиний національний рух" Саломе Самадашвілі, Бідзіна Іванішвілі не може попрощатися з главою МВС Гіоргієм Гахарією, оскільки той "є основою для підтримки чинного режиму". "Без відставки Гахарії про жоден діалог опозиції з владою стосовно зміни виборчої системи бути не може", - сказала Самадашвілі.

Орім того, учасники протестів вимагають звільнення всіх затриманих під час розгону протестувальників в ніч на 21 червня, заявили журналістам організатори акції.

Нагадаємо, в ніч на 21 червня в Тбілісі поліція розігнала акцію протесту поблизу парламенту країни. Учасники акції намагалися прорватися в будівлю законодавчого органу. У відповідь на це грузинські правоохоронці пустили в хід кийки, сльозогінний газ, водомети, акустичні гармати та гумові кулі. Внаслідок сутичок постраждали близько 240 осіб, 305 людей було затримано.

Причиною масових протестів став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії депутат Держдуми РФ і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу та спікера парламенту у тому, що вони допустили цю ситуацію. Внаслідок протестів у відставку пішов голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе.