 Правила дискусії на DW-сторінках на Facebook, Twitter і YouTube | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.08.2018

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Європа

Правила дискусії на DW-сторінках на Facebook, Twitter і YouTube

Ми підтримуємо чесні й відкриті дискусії. Будь ласка, зважайте на кілька правил.

1.    Поважайте інших користувачок і користувачів. Ми модеруємо коментарі. Образливі повідомлення приховуємо або видаляємо.

2.    Коментарі з елементами расизму, порнографії, сексизму, ксенофобії, заклики до насильства теж видаляємо. Авторів і авторок таких коментарів банимо.

3.    Те саме стосується коментарів із політичною агітацією.

4.    Ми також видаляємо коментарі з комерційною інформацією (реклама, посилання на сторонні сайти і сторінки в соцмережах, які не стосуються тем наших постів).

5.    Не публікуйте особисті дані інших людей (номер телефону, e-mail, поштова адреса та ін.). Не оприлюднюйте приватне листування без дозволу третіх осіб.

6.    Тих, хто кілька разів підряд порушує правила дискусії, ми банимо.

Користуючись нашими сторінками на Facebook, Twitter і YouTube-каналом, ви визнаєте ці правила дискусії.

Дякуємо за те, що читаєте, дивитеся і коментуєте DW українською!

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