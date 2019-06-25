 Права російської делегації в ПАРЄ підтвердили без обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

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Права російської делегації в ПАРЄ підтвердили без обмежень

Резолюція ПАРЄ остаточно підтвердила повноваження делегації Росії. За це асамблея вимагає від Москви звільнити українських моряків і співпрацювати у розслідуванні катастрофи МН17. Про Крим і Донбас не згадали.

Права російської делегації в ПАРЄ підтвердили без обмежень

Зала засідань ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вирішила затвердити повноваження російської делегації без жодних обмежень. Про це йдеться у резолюції "Розгляд оскарження по суті непідтверджених повноважень парламентської делегації Російської Федерації", яка була ухвалена в середу, 26 червня, у Страсбурзі. Резолюцію, автором якої став британський депутат-консерватор Роджер Гейл, підтримало 116 депутатів, 62 проголосувало проти.

Цей документ надає російським депутатам усі права участі у роботі асамблеї: право голосувати, виступати, обиратися до керівних органів асамблеї, очолювати комітети і входити до складу моніторингових місій.

У резолюції висловлюється жаль з приводу відсутності співпраці Москви з ПАРЄ з питань моніторингу і констатується низка тривожних тенденцій у сфері демократії, верховенства права та захисту прав людини в Росії. Водночас ПАРЄ зауважує, що вона завжди була віддана ідеї політичного діалогу. Тому моніторинговий комітет, який готував цю резолюцію, запропонував "підтвердити повноваження російської делегації".

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Проте разом з цим асамблея закликає Росію звільнити 24 українських моряків, "захоплених у Керченській протоці на підставі звинувачень у "незаконному перетині кордону РФ", негайно сплатити фінансову заборгованість у бюджет РЄ і приступити до співпраці щодо розслідування авіакатастрофи рейсу МН17.

Крім цього, російська влада має "вжити ефективних заходів для запобігання порушень прав ЛГБТ", а також разом з міжнародною спільнотою повною мірою співпрацювати у розслідуванні вбивства Бориса Нємцова. Закликів припинити анексію Криму та військову підтримку російських найманців на окупованому Донбасі, звільнити українських політичних в’язнів у резолюції немає.

Після голосування делегація України в повному складі зібралася в центрі зали пленарного засідання й оголосила, що виходить із зали. Після цього засідання ПАРЄ було перервано.

Нагадаємо, що ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію у квітні 2014 року через анексію Криму. На знак протесту російські депутати не беруть участі в роботі асамблеї з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав в ПАРЄ. У понеділок, 24 червня, ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка скасовує серйозні санкції, що дало можливість російській делегації повернутися в асамблею. Проте її права були оскаржені Грузією та Україною через порушення норм міжнародного права і регламенту.

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