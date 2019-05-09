 Права жінок під час пологів та акушерське свавілля - #ГодіМовчати (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.05.2019

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Політика й суспільство

Права жінок під час пологів та акушерське свавілля - #ГодіМовчати (відео)

Напередодні Дня матері ГО "Природні права Україна" піднімає тему прав жінок під час пологів та акушерського свавілля. Україна - серед лідерів за смертністю при пологах у Європі. Дивіться у проекті #LocalHeroes.

Symbolbild - Kaiserschnitt: Neugeborenes liegt auf Mutter mit Narbe durch Kaiserschnitt (Imago/Westend61)

Україна залишається серед лідерів материнської смертності у Європі

За фахом психолог, за покликанням - доула, тобто помічниця під час вагітності та пологів. Ось уже майже тринадцять років 45-річна Ольга допомагає українським жінкам переносити вагітність - з радістю та без зайвих страхів. Ольга - співзасновниця громадської організації "Природні права Україна". Вона хоче не лише вибірково допомагати майбутнім мамам, але й змінити ставлення суспільства і медиків до вагітної жінки в цілому. Таке рішення прийняла ще у 2015 році, коли разом з іншими активістами провела чи не перше в Україні опитування серед породіль. Виявилося, що до кожної четвертої жінки застосовувалася заборонена практика натискання на живіт, а кожній третій розрізали промежину - без згоди на це. Лікарі порушували й інші пункти протоколу з ведення вагітності та пологів. Як активісти борються проти цього? Дивіться у проекті  #LocalHeroes:

 

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