Поїздка до Німеччини: чи допоможе медстраховка при проблемах зі здоров'ям?

Під час поїздки до Німеччини до доньки і онука 55-річній Ользі Івановій з Мінська (ім'я змінено на її прохання) стало зле прямо на дитячому святі. Викликали швидку, в лікарні виявили ниркову недостатність. Знадобилося екстрене медичне втручання, в результаті Ольгу лікували в одній з лікарень Бонна на заході Німеччини. Її стан покращився, але за лікування довелося заплатити 4500 євро. Це далеко не найвища сума, в яку обходиться перебування і лікування у німецьких лікарнях, але для мешканки Білорусі вона виявилася більш ніж суттєвою.

Велика білоруська страхова компанія, у мінській філії якої Ольга застрахувалася перед поїздкою до Німеччини, покрила лише 1500 євро. Її дочка Олена у розмові з DW розповіла, що компанія пояснила це наявністю цукрового діабету в Ольги. "Ми намагалися заперечити, доклали висновок німецького лікаря, згідно з яким напад був гострим і хронічного захворювання нирок не було. Аналізи сечі і крові, зроблені на батьківщині під час планового обстеження за три місяці до поїздки, також були в нормі. Попри це страхова відмовила у перегляді рішення", - зазначила Олена.

Дівчина згадує, що "це була жахливо стресова історія", оскільки лікування було потрібне негайно, а страхова відмовлялася платити. "Я дзвонила і пояснювала, якщо мама помре, то компанії це обійдеться значно дорожче, але все виявилося марним", - додала Олена. За її словами, якби мамі знадобився діаліз нирок, рахунок на лікування міг би становити десятки тисяч євро.

На жаль, подібні історії - не рідкість при поїздках до Німеччини та інших країн Євросоюзу. Через проблеми зі здоров'ям захоплююча поїздка може піти зовсім не так, як це було заплановано спочатку. Теоретично на допомогу приходить страховий поліс, який є у кожного туриста і є однією з умов отримання візи для громадян тих країн, які її потребують. Однак наявність страховки ще не означає, що всі медичні послуги будуть оплачені.

Увага - хронічні захворювання!

Одна з найбільш популярних причин відмови у виплаті, як і у випадку Ольги - хронічні захворювання. Страхова компанія може скоротити суму до 5 відсотків від повного покриття або ж геть відмовитися від оплати. При цьому байдуже, чи знав сам турист про наявність у нього цього захворювання чи ні.

Про один з таких випадків також розповіла туристка з Росії Анна Абрамова, яка регулярно їздить з сім'єю відпочивати на Північне море до німецького Ніндорфа. Під час однієї з поїздок у її дворічної доньки Маші трапилися напади тривалої істерики. "Я сказала оператору, що у дочки вже бувало таке в Москві. Після цих слів страхова компанія відмовилася платити практично одразу, нам сказали, що коли вже це було в Москві, то це не страховий випадок. З пошуком педіатра нам теж відмовилися допомагати".

З Машею все виявилося гаразд, лікарі сказали, що істерики трапилися через декілька переїздів, була перевантажена нервова система. "Ми заплатили 75 євро за огляд і 130 за таксі, ці гроші ніхто не відшкодував. Думаю, що це хитрощі, виверти, якими користуються страхові компанії, щоб не платити. Таких обмежень багато. Наступного разу я не буду говорити, що таке вже бувало ", - зазначила Анна.

Коли ще туристу можуть відмовити у виплаті?

Крім хронічних захворювань і алергій, найчастіше страхові компанії відмовляються оплатити лікування в разі, якщо інцидент стався під час занять спортом або активного відпочинку. "Це може бути що завгодно, від гри у футбол і теніс до скачок і віндсерфіга. Проблема тут у тому, що бажання зайнятися такими речами виникає в основному спонтанно, а про страховку вже не думають", - розповів в інтерв'ю DW відомий мандрівник, автор телеграм-каналу Travelhacks Данис Сахабутдінов.

Абсолютна більшість страхових компаній не сплачують сонячні опіки та інциденти, які сталися у стані алкогольного сп'яніння. Перше для Німеччини актуально не так часто, зате друге - наприклад, при відвідуванні Октоберфесту - цілком.

Шпиталізація в екстреному випадку, як правило, є страховим випадком. Утім, на заваді можуть стати наявні хронічні захворювання

Хибні дії при страховому випадку

За словами Сахабутдінова, більшість подібних негативних історій трапляються через погану комунікацію зі страховою компанією. Насамперед у разі виникнення страхового випадку потрібно завжди одразу звертатися в сервісну компанію. Її номер вказаний в полісі - вона знайде лікаря або підкаже, в яку лікарню їхати, допоможе з перекладом. Всі дії потрібно узгоджувати з нею. "Найбільше сервісним компаніям не подобається, коли їх пізно інформують, проводять лікування, на яке вони не давали згоди. Вони зроблять все, щоб не оплачувати такі рахунки", - зазначив Сахабутдінов. За його словами, універсальна порада - завжди мати при собі страховку або її копію та тревел-симкарту, за допомогою якої можна зробити дзвінок.

Схожа історія сталася у Instagram-блогера Євгенії Іванової. Під час подорожі в Марокко її квадроцикл перекинувся і своєю вагою зламав їй два хребця. У місцевому шпіталі їй допомогти не змогли, чоловікові Євгенії вдалося організувати медичний борт з маленького марокканського міста до Мюнхена, де її успішно прооперували. "Страхова компанія платити відмовилася, відповідь від неї ми взагалі отримали тільки через 20 годин на шляху до Мюнхена. Переліт обійшовся в 25 тисяч євро, операція в 30 тисяч, кошти збирали самотужки", - розповіла Євгенія у блозі.

Хто платить в екстреному випадку?

У відомій університетській клініці Бонна DW розповіли, що у лікуванні іноземних і місцевих пацієнтів різниці там не роблять, але в разі планових операцій у закордонних туристів вимагають передоплату. "Однак в екстрених, невідкладних випадках ми лікуємо всіх і тільки потім перевіряємо, чи є у пацієнта страховка", - зазначив в інтерв'ю DW голова правління університетської клініки Бонна, професор Вольфганг Гольцгреве (Wolfgang Holzgreve).

Що відбувається у випадках, якщо страхова компанія платити відмовляється, у пацієнта немає грошей, а термінова операція вже зроблена? "У таких випадках ми ведемо інтенсивні переговори з посольствами країн. Лікування також можуть оплатити спонсори", - додав Вольфганг Гольцгреве.

Щоб не потрапити в подібні ситуації, мандрівники і лікарі рекомендують оформляти дорожчу страховку з підвищеним покриттям або розширеннями для активного відпочинку / хронічних захворювань, або ж купувати спеціальну німецьку страховку для іноземних туристів.