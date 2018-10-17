 Поїздка до Німеччини: чи допоможе медстраховка при проблемах зі здоров′ям? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.07.2019

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Європа

Поїздка до Німеччини: чи допоможе медстраховка при проблемах зі здоров'ям?

Туристи, які їдуть до Німеччини, зазвичай купують страховий поліс. DW поспілкувалася з подорожувальниками і з'ясувала, чи гарантує його наявність виплати при настанні страхового випадку.

У випадку травми під час подорожі страховка має допомагати, але...

У випадку травми під час подорожі страховка має допомагати, але...

Під час поїздки до Німеччини до доньки і онука 55-річній Ользі Івановій з Мінська (ім'я змінено на її прохання) стало зле прямо на дитячому святі. Викликали швидку, в лікарні виявили ниркову недостатність. Знадобилося екстрене медичне втручання, в результаті Ольгу лікували в одній з лікарень Бонна на заході Німеччини. Її стан покращився, але за лікування довелося заплатити 4500 євро. Це далеко не найвища сума, в яку обходиться перебування і лікування у німецьких лікарнях, але для мешканки Білорусі вона виявилася більш ніж суттєвою.

Велика білоруська страхова компанія, у мінській філії якої Ольга застрахувалася перед поїздкою до Німеччини, покрила лише 1500 євро. Її дочка Олена у розмові з DW розповіла, що компанія пояснила це наявністю цукрового діабету в Ольги. "Ми намагалися заперечити, доклали висновок німецького лікаря, згідно з яким напад був гострим і хронічного захворювання нирок не було. Аналізи сечі і крові, зроблені на батьківщині під час планового обстеження за три місяці до поїздки, також були в нормі. Попри це страхова відмовила у перегляді рішення", - зазначила Олена.

Дівчина згадує, що "це була жахливо стресова історія", оскільки лікування було потрібне негайно, а страхова відмовлялася платити. "Я дзвонила і пояснювала, якщо мама помре, то компанії це обійдеться значно дорожче, але все виявилося марним", - додала Олена. За її словами, якби мамі знадобився діаліз нирок, рахунок на лікування міг би становити десятки тисяч євро.

На жаль, подібні історії - не рідкість при поїздках до Німеччини та інших країн Євросоюзу. Через проблеми зі здоров'ям захоплююча поїздка може піти зовсім не так, як це було заплановано спочатку. Теоретично на допомогу приходить страховий поліс, який є у кожного туриста і є однією з умов отримання візи для громадян тих країн, які її потребують. Однак наявність страховки ще не означає, що всі медичні послуги будуть оплачені.

Увага - хронічні захворювання!

Одна з найбільш популярних причин відмови у виплаті, як і у випадку Ольги - хронічні захворювання. Страхова компанія може скоротити суму до 5 відсотків від повного покриття або ж геть відмовитися від оплати. При цьому байдуже, чи знав сам турист про наявність у нього цього захворювання чи ні.

DW.COM

У Німеччині сотні тисяч людей живуть без медичної страховки. Вони бояться йти до лікаря, що часом призводить до серйозних наслідків. Об'єднання лікарів закликає лібералізувати до них ставлення. (03.05.2013)

Уряд планує зробити страхування, яке поки що не користується великою популярністю серед українців, більш надійним. Для цього страховики мають збільшити свої капітали. (17.02.2017)

Про один з таких випадків також розповіла туристка з Росії Анна Абрамова, яка регулярно їздить з сім'єю відпочивати на Північне море до німецького Ніндорфа. Під час однієї з поїздок у її дворічної доньки Маші трапилися напади тривалої істерики. "Я сказала оператору, що у дочки вже бувало таке в Москві. Після цих слів страхова компанія відмовилася платити практично одразу, нам сказали, що коли вже це було в Москві, то це не страховий випадок. З пошуком педіатра нам теж відмовилися допомагати". 

З Машею все виявилося гаразд, лікарі сказали, що істерики трапилися через декілька переїздів, була перевантажена нервова система. "Ми заплатили 75 євро за огляд і 130 за таксі, ці гроші ніхто не відшкодував. Думаю, що це хитрощі, виверти, якими користуються страхові компанії, щоб не платити. Таких обмежень багато. Наступного разу я не буду говорити, що таке вже бувало ", - зазначила Анна.

Коли ще туристу можуть відмовити у виплаті?

Крім хронічних захворювань і алергій, найчастіше страхові компанії відмовляються оплатити лікування в разі, якщо інцидент стався під час занять спортом або активного відпочинку. "Це може бути що завгодно, від гри у футбол і теніс до скачок і віндсерфіга. Проблема тут у тому, що бажання зайнятися такими речами виникає в основному спонтанно, а про страховку вже не думають", - розповів в інтерв'ю DW відомий мандрівник, автор телеграм-каналу Travelhacks Данис Сахабутдінов.

Абсолютна більшість страхових компаній не сплачують сонячні опіки та інциденти, які сталися у стані алкогольного сп'яніння. Перше для Німеччини актуально не так часто, зате друге - наприклад, при відвідуванні Октоберфесту - цілком.

Шпиталізація в екстреному випадку, як правило, є страховим випадком. Утім, на заваді можуть стати наявні хронічні захворювання

Шпиталізація в екстреному випадку, як правило, є страховим випадком. Утім, на заваді можуть стати наявні хронічні захворювання

Хибні дії при страховому випадку

За словами Сахабутдінова, більшість подібних негативних історій трапляються через погану комунікацію зі страховою компанією. Насамперед у разі виникнення страхового випадку потрібно завжди одразу звертатися в сервісну компанію. Її номер вказаний в полісі - вона знайде лікаря або підкаже, в яку лікарню їхати, допоможе з перекладом. Всі дії потрібно узгоджувати з нею. "Найбільше сервісним компаніям не подобається, коли їх пізно інформують, проводять лікування, на яке вони не давали згоди. Вони зроблять все, щоб не оплачувати такі рахунки", - зазначив Сахабутдінов. За його словами, універсальна порада - завжди мати при собі страховку або її копію та тревел-симкарту, за допомогою якої можна зробити дзвінок.

Схожа історія сталася у Instagram-блогера Євгенії Іванової. Під час подорожі в Марокко її квадроцикл перекинувся і своєю вагою зламав їй два хребця. У місцевому шпіталі їй допомогти не змогли, чоловікові Євгенії вдалося організувати медичний борт з маленького марокканського міста до Мюнхена, де її успішно прооперували. "Страхова компанія платити відмовилася, відповідь від неї ми взагалі отримали тільки через 20 годин на шляху до Мюнхена. Переліт обійшовся в 25 тисяч євро, операція в 30 тисяч, кошти збирали самотужки", - розповіла Євгенія у блозі.

Хто платить в екстреному випадку?

У відомій університетській клініці Бонна DW розповіли, що у лікуванні іноземних і місцевих пацієнтів різниці там не роблять, але в разі планових операцій у закордонних туристів вимагають передоплату. "Однак в екстрених, невідкладних випадках ми лікуємо всіх і тільки потім перевіряємо, чи є у пацієнта страховка", - зазначив в інтерв'ю DW голова правління університетської клініки Бонна, професор Вольфганг Гольцгреве (Wolfgang Holzgreve). 

Що відбувається у випадках, якщо страхова компанія платити відмовляється, у пацієнта немає грошей, а термінова операція вже зроблена? "У таких випадках ми ведемо інтенсивні переговори з посольствами країн. Лікування також можуть оплатити спонсори", - додав Вольфганг Гольцгреве.

Щоб не потрапити в подібні ситуації, мандрівники і лікарі рекомендують оформляти дорожчу страховку з підвищеним покриттям або розширеннями для активного відпочинку / хронічних захворювань, або ж купувати спеціальну німецьку страховку для іноземних туристів.

  • Кведлінбург

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Кведлінбург

    Найбільше фахверкових будинків у Німеччині - більше 1300 - в місті Кведлінбург поблизу гірського масиву Герц. Тут одна за одною шикуються споруди з типовим дерев'яним каркасом, які є свідками міського процвітання минулих років. Кожен будинок має свій колір. 1994 року стара частина Кведлінбурга ввійшла до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

  • Целле

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Целле

    У нижньосаксонському місті Целле фахверкові будинки шикуються вздовж вулиць наче перли, зібрані в намисто. Споруд більше 500, їх ретельно реставрували й охороняють як пам'ятки архітектури. В дуже старих будинках є вихід у двір, де раніше фермери могли зберігати свій врожай. Найрозкішніший фахверковий будинок - це прикрашений міфічними істотами дім Гоппенерів, збудований 1532 року.

  • Фріцлар

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Фріцлар

    Століттями Фріцлар не змінює свій зовнішній вигляд: фахверкові будинки, вузькі вулички, вражаючі деталі. Поміж будинками - маленькі ресторани, кафе та ятки з морозивом. Справжня ідилія. Гордість гессенського міста - історична Площа Ринок, ансамбль автентичних фахверкових будинків.

  • Моншау

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Моншау

    Моншау називають "перлиною гір Айфель" завдяки його великій культурній спадщині. В історичному центрі старого кравецького міста химерні фахверкові будинки стоять поруч з розкішними житловими будинками. Близько 300 будівель є пам'ятками архітектури. Уздовж вузеньких вуличок, вкритих бруківкою, за фахверковими фасадами можна знайти безліч художніх галерей та бутіків.

  • Бернкастель-Кюс

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Бернкастель-Кюс

    Поміж річкою Мозель і пагорбами з виноградниками простягається Бернкастель, який 1905 року об'єднали з Кюсом - поселенням на протилежному боці річки. Вузькі, щільно забудовані вулички ведуть до Площі Ринок, оточеної чудовими фахверковими будинками. Особливо вартими уваги тут є верхівки будівель, адже через брак місця споруди намагалися будувати якомога вищими.

  • Есслінген

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Есслінген

    Поміж пагорбами з виноградниками на річці Некар розташоване місто Есслінген з понад 200-ма фахверковими будинками XІII-XVI століть. Тут, зокрема, знаходиться найстаріша в Німеччині вулиця фахверкових будинків. Типовими також є доглядальні двори, де не доглядали хворих, а зберігали вино.

  • Тюбінген

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Тюбінген

    Середньовічний фахверк з усіма його формами й кольорами, оригінально збережені вулиці й вузькі провулки роблять Тюбінген одним з найулюбленіших туристичних місць біля підніжжя гірського масиву Швабський Альб. Дорога піднімається й спускається від річки Некар до замку Гогентюбінген. На відміну від будівель, мешканці Тюбінгена дуже молоді, адже майже третина з них - студенти.

  • Ротенбург-на-Таубері

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Ротенбург-на-Таубері

    Ротенбург-на-Таубері - символ німецької романтики - це найвідоміше фахверкове місто Німеччини й одне з найулюбленіших туристичних місць Баварії. Щороку два мільйони туристів відвідують Ротенбург. Окрім пам'яток архітектури, вузеньких вуличок і фахверкових будинків, тут також варта уваги міська стіна з 42 вежами.

  • Бамберг

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Бамберг

    В Бамберзі 2400 будівель, визнаних пам'ятками архітектури. Центр міста є найбільшим автентично збереженим середмістям Німеччини й від 1993 входить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Улюбленим фотомотивом є бамберзька ратуша, побудована на штучному острові на річці Реґніц. За ратушею щільно розташовані маленькі фахверкові будиночки, в яких колись жили й працювали рибалки.

  • Штаде

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Штаде

    Неподалік Гамбурга розташоване фахверкове місто Штаде. Це одне з понад 100 міст, через які проходить німецька "Фахверкова вулиця". Той, хто захоче "пройтися" нею, має враховувати довжину - 3500 кілометрів від річки Ельби на півночі до Боденського озера на півдні.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Ірина Бойко


DW.COM

Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

Як щодо подорожі у Середньовіччя? У Німеччині майже два мільйони фахверкових будинків. У нашій фотогалереї зібрані десять міст, де цих будинків особливо багато. (12.03.2019)  

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