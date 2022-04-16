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Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.
У Німеччині під прицілом хейтерів - мери та комунальні політики. Кози запобігають пожежам у Португалії. Листоноші у Франції перетворюються на соціальних працівників. Тих, хто загубився в лісі, у Росії рятують волонтери.
Німеччина: хвиля ненависті проти мерів та місцевих політиків. Португалія: кози та корови як засіб протипожежної безпеки. Росія: волонтери допомагають знайти тих, хто загубився. Франція: поштарі перетворюються на соціальних працівників.