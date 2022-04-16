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Пошта

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пошта".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Поштова марка з русскім воєнним кораблем стала колекційною

Поштова марка з "русскім воєнним кораблем" стала колекційною 16.04.2022

В "Укрпошті" заявили, що розпродали усі поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !". Українці стояли у довгих чергах, щоб купити марку.

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - Європа у фокусі (відео)

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (відео) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (17.01.2022) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.

"Поштові мурахи": як роботи сортують посилки у Греції (07.10.2021) 07.10.2021

В Афінах сортувати пошту допомагають роботи. Маленькі жовті машинки, як мурахи, злагоджено і точно сканують, зважують посилки і розкидають по поштових мішках. На це можна дивитися вічно…

Поштобанк: чи потрібен Україні новий банк від Укрпошти

Поштобанк: чи потрібен Україні новий банк від "Укрпошти" 22.05.2021

Оголошена "Укрпоштою" купівля банку зможе розширити доступ до банківських послуг для мільйонів українців на селі. Але й без того величезна частка держави на ринку банківських послуг може стати ще більшою.
Який бізнес в Україні піднявся на пандемії і чому (відео)

Який бізнес в Україні "піднявся" на пандемії і чому (відео) 14.01.2021

Поки більшість українських підприємств, а особливо сфера гастрономії та готельна, у 2020-му рахували збитки, у низки фірм справи йшли вгору. Вони навіть добирали співробітників та розширяли свій бізнес. Хто ці фірми?

Офіс генпрокурора надіслав підозру голові КСУ Тупицькому поштою

Офіс генпрокурора надіслав підозру голові КСУ Тупицькому поштою 28.12.2020

Голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому надіслали повідомлення про підозру поштою, бо він не з'явився до Офісу генпрокурора для проведення "процесуальних дій".

Вакцина від COVID-19: пошта ФРН заявляє про готовність до поширення

Вакцина від COVID-19: пошта ФРН заявляє про готовність до поширення 10.11.2020

У Deutsche Post заявляють, що пристосовані логістично до потреб фарміндустрії та готові поширювати вакцину від SARS-CoV-2. Вакцина, анонсована Biontech та Pfizer, має зберігатися при температурі -70 градусів за Цельсієм.
Трамп заявив, що демократи намагаються вкрасти вибори

Трамп заявив, що демократи намагаються "вкрасти вибори" 06.11.2020

За словами Дональда Трампа, у Демократичній партії використали голосування поштою для "шахрайства" на виборах президента США. Він погрожує дійти до Верховного суду. Тим часом підрахунок у вирішальних штатах триває.

Навіщо держава хоче роздати українцям офіційні електронні адреси

Навіщо держава хоче роздати українцям офіційні електронні адреси 30.07.2020

Українцям хочуть присвоювати офіційні електронні адреси від держави. Кому і що приходитиме на таку електронну пошту та для кого вона буде обов'язковою, з'ясовувала DW.
Туск закликав поляків бойкотувати президентські вибори

Туск закликав поляків бойкотувати президентські вибори 28.04.2020

Експрем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав поляків не брати участь у президентських виборах, запланованих у країні на 10 травня. Опозиція в Польщі наполягає на перенесенні виборів.
Хто у Франції з нетерпінням чекає листоношу - Європа у фокусі (відео)

Хто у Франції з нетерпінням чекає листоношу - "Європа у фокусі" (відео) 02.03.2020

У Німеччині під прицілом хейтерів - мери та комунальні політики. Кози запобігають пожежам у Португалії. Листоноші у Франції перетворюються на соціальних працівників. Тих, хто загубився в лісі, у Росії рятують волонтери.

Французькі листоноші в ролі соціальних працівників - "Європа у фокусі" (02.03.2020) 02.03.2020

Німеччина: хвиля ненависті проти мерів та місцевих політиків. Португалія: кози та корови як засіб протипожежної безпеки. Росія: волонтери допомагають знайти тих, хто загубився. Франція: поштарі перетворюються на соціальних працівників.
Укрпошта та інші поштові оператори припиняють відправлення до Китаю

"Укрпошта" та інші поштові оператори припиняють відправлення до Китаю 13.02.2020

Крім "Укрпошти", через спалах коронавірусу та пов'язані з цим логістичні ускладнення пошту до Китаю не відправляють поштові оператори Швейцарії, Данії, Грузії та інших країн.
Всесвітній поштовий союз змінює тарифи на доставку посилок

Всесвітній поштовий союз змінює тарифи на доставку посилок 26.09.2019

Через скарги США на низькі тарифи для посилок з Китаю Всесвітній поштовий союз вирішив змінити вартість пересилки товарів з наступного року. Очікують, що вартість поштових послуг зросте.
Гендиректор Укрпошти пропонує її приватизувати

Гендиректор "Укрпошти" пропонує її приватизувати 14.09.2019

Новий український уряд має вирішити питання про продаж "Укрпошти" приватному інвестору, вважає генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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