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Почаїв - українське місто. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Почаїв".
Почаїв - українське місто в Кременцькому районі Тернопільської області. У Почаєві проживає близько семи з половиною тисяч осіб. У Почаєві розташована Почаївська лавра. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Показники поширення епідемії COVID-19 в Україні у міжнародному порівнянні відносно низькі. Однак українська система охорони здоров’я навіть при такій кількості хворих уже перевантажена. Лікарі в регіонах безсилі та беззбройні у боротьбі з коронавірусом. І все ж, попри втому і відчай вони не опускають рук.
Почаїв - друга на розмірами православна святиня УПЦ МП після Києво-Печерської лаври. Розмовам про томос тут радіють не всі, а найбільш радикально налаштовані віряни взагалі готуються до захисту монастиря. Репортаж DW з Почаївської лаври.