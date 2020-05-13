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Почаїв

Почаїв - українське місто. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Почаїв".

Почаїв - українське місто в Кременцькому районі Тернопільської області. У Почаєві проживає близько семи з половиною тисяч осіб. У Почаєві розташована Почаївська лавра. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські лікарі: наодинці і без захисту проти COVID-19 (13.05.2020) 13.05.2020

Показники поширення епідемії COVID-19 в Україні у міжнародному порівнянні відносно низькі. Однак українська система охорони здоров’я навіть при такій кількості хворих уже перевантажена. Лікарі в регіонах безсилі та беззбройні у боротьбі з коронавірусом. І все ж, попри втому і відчай вони не опускають рук.
В Україні підтверджено 6 125 випадків COVID-19

В Україні підтверджено 6 125 випадків COVID-19 21.04.2020

За добу 20 квітня в Україні зафіксували ще 415 випадків інфікування коронавірусом. На Тернопільщині через спалах хвороби COVID-19 закрили в'їзд і виїзд із міста Почаїв.
Почаїв закривають на карантин через коронавірус

Почаїв закривають на карантин через коронавірус 21.04.2020

Від ранку 21 квітня в Почаєві закривають для в'їзду й виїзду карантинну зону міста. Про це повідомили у Кременецькій райдержадміністрації.
Напередодні томоса: що відбувається в Почаївській лаврі?

Напередодні томоса: що відбувається в Почаївській лаврі? 05.10.2018

Православні віруючі в Україні очікують томос від Вселенського патріарха Варфоломія. Які настрої панують серед вірян Почаївської лаври, яка перебуває під контролем УПЦ МП, та в місті Почаїв. Репортаж DW.
За крок до томоса: чим живе Почаївська лавра (відео)

За крок до томоса: чим живе Почаївська лавра (відео) 28.09.2018

Почаїв - друга на розмірами після Києво-Печерської лаври православна святиня УПЦ МП в Україні. Що там думають про томос і чи готові до об'єднання? Репортаж DW з Почаївської лаври.

Чим живе Почаївська лавра в очікуванні томоса (28.09.2018) 27.09.2018

Почаїв - друга на розмірами православна святиня УПЦ МП після Києво-Печерської лаври. Розмовам про томос тут радіють не всі, а найбільш радикально налаштовані віряни взагалі готуються до захисту монастиря. Репортаж DW з Почаївської лаври.
Церковне майно в Україні: кому що належить і як ділити після автокефалії

Церковне майно в Україні: кому що належить і як ділити після автокефалії 03.08.2018

Кому насправді належать Почаївська та Києво-Печерська лаври, і що стане зі святинями після надання автокефалії Української православної церкви?

Філарет: Ніякої власності Московський патріархат в Україні не має

Філарет: Ніякої власності Московський патріархат в Україні не має 02.08.2018

Києво-Печерська і Почаївська лаври є українськими святинями, до яких Московський патріархат не має жодного стосунку, зазначив патріарх Філарет.