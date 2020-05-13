Українські лікарі: наодинці і без захисту проти COVID-19 (13.05.2020)

Показники поширення епідемії COVID-19 в Україні у міжнародному порівнянні відносно низькі. Однак українська система охорони здоров’я навіть при такій кількості хворих уже перевантажена. Лікарі в регіонах безсилі та беззбройні у боротьбі з коронавірусом. І все ж, попри втому і відчай вони не опускають рук.