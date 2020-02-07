Початок українського телемовлення на ОРДЛО перенесли на 1 березня

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський анонсував, що телеканал для непідконтрольних Києву територій запустить своє мовлення 1 березня поточного року. Про це урядовець повідомив у п'ятницю, 7 лютого, під час пресконференції в Києві.

"Ми практично завершили переговори з усіма медіагрупами про надання цим каналом прем'єрного контенту. Зараз ми перебуваємо на етапі узгодження меморандуму з телевізійними групами", - сказав Бородянський, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, вже оголошено конкурс на керівника даного каналу. "Плануємо вийти в ефір з 1 березня", - додав він. Бородянський зазначив, що найближчим часом буде затверджено назву телеканалу.

Раніше повідомлялося, що 15 лютого 2020 року на базі UA | TV запускається телеканал для окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Ще 3 січня 2020 року пресслужба міністерства повідомляла, що інформаційне мовлення українського державного телеканалу для непідконтрольних Києву територій Донбасу очолить колишня головна редакторка "24 каналу", а в минулому - заступниця головного редактора видання "Новий Час", редакторка журналу "Кореспондент" Олена Трибушна, нагадує "Інтерфакс-Україна".