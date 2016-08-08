Початок ери "Рейва" - Японія отримала нового імператора

Колишній наслідний принц Нарухіто опівночі середи, 1 травня (за місцевим часом), офіційно набув повноважень імператора Японії. Згодом 1 травня відбудеться церемонія інтронізації 59-річного нового імператора - він посяде "хризантемовий трон".

Також із цього моменту в Японії завершилася ера "Хейсей" ("Встановлення миру") і почалася нова - під назвою "Рейва" ("Прекрасна гармонія").

Поява нового імператора стала можливою внаслідок зречення престолу попереднім імператором Японії Акіхіто у вівторок, 30 квітня. У своїй останній публічній промові в якості імператора він подякував народу країни за підтримку впродовж 30 років свого правління.

"Імператор на покої" Акіхіто під час промови на церемонії зречення престолу

"Я разом із імператрицею щиро бажаю, щоб ера "Рейва", яка розпочнеться наступного дня, була стабільною та успішною, і я молюся від усього свого серця заради миру та щастя усіх людей Японії та світу", - зазначив Акіхіто у своїй промові, цитує агентство dpa.

Це - перший за останні 200 років випадок зречення престолу в Японії. 85-річний імператор ще в 2016 році заявив, що більше не може виконувати свої обов'язки через похилий вік та стан здоров'я. Конституція Японії не передбачає відречення імператора. Тому парламент країни у 2017 році ухвалив спеціальний закон, що дозволяє Акіхіто відректися від трону.

Акіхіто - 125-й імператор Японії і представник найстарішої в світі правлячої династії. Він успадкував трон у 55-річному віці 7 січня 1989 року, після смерті імператора Хірохіто, хоча офіційна церемонія його вступу на престол відбулася 12 листопада 1990 року. Він був першим японським монархом, якому офіційно не приписують божественну природу. Загалом у минулому престолу в Японії зреклися понад 60 імператорів, але востаннє це зробив імператор Кокаку - у 1817 році.