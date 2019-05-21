 Почалось позачергове засідання Верховної Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2019

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Новини

Почалось позачергове засідання Верховної Ради

Народні депутати зібрались на засідання Верховної Ради для вирішення питань щодо позачергових виборів до парламенту. Законопроекту від президента немає.

У Верховній Раді відбувається позачергове засідання

У Верховній Раді відбувається позачергове засідання

Народні депутати у середу, 22 травня, зібрались на позачергове пленарне засідання Верховної Ради України, щодо проведення якого напередодні розпорядився голова парламенту Андрій Парубій. Згідно з порядком денним, оприлюдненим на сайті парламенту, вони розглянуть два законопроекти: про внесення змін до законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про публічні закупівлі".

Напередодні Парубій надіслав листа на ім'я президента України Володимира Зеленського з проханням конкретизувати номери законопроектів, запропонованих для розгляду парламентом, повідомила прес-служба апарату парламенту. Наразі на сайті парламенту зареєстрований лише законопроект щодо публічних закупівель.

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Ввечері 21 травня радник Зеленського, а нині глава адміністрації президента Андрій Богдан повідомив, що погоджений текст законопроекту про внесення змін до закону про вибори народних депутатів України буде підготовлений до 7 ранку 22 травня. За його словами, зміни до виборчого законодавства стосуватимуться скасування мажоритарної складової та зниження прохідного бар'єра до парламенту з п'яти до трьох відсотків. Станом на 12 годину 22 травня на сайті українського парламенту інформації про внесення законопроекту немає.

Як повідомлялося, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня. Глава держави також звернувся до спікера ВР із проханням скликати 22 травня позачергове пленарне засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.

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