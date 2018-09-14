 Потужний тайфун тримає в напрузі Тайвань та Філіппіни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2018

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Новини

Потужний тайфун тримає в напрузі Тайвань та Філіппіни

Буревій "Мангкхут" пронісся північним сходом Філіппін. Місцями швидкість вітру перевищувала 200 кілометрів на годину. Повідомляється про жертви серед рятувальників і цивільного населення.

Тайфун на Філіппінах

Місцями швидкість вітру перевищувала 200 кілометрів на годину

Потужний тайфун "Мангкхут" вдарив по північно-східній частині Філіппін. Руйнівний циклон досяг філіппінського узбережжя в ніч на суботу, 15 вересня. За даними синоптиків, швидкість вітру місцями перевищувала 200 кілометрів на годину. Найбільше від тропічного урагану постраждав розташований на півночі найбільший острів Філіппін Лусон. У зоні стихійного лиха проживає, за різними даними, від чотирьох до п'яти мільйонів людей, передає інформагенція AFP.

Тайфун на Філіппінах

Багато поменшкань місцевих жителів стихія зруйнувала

Потужний вітер спричинив значні руйнування в провінціях Кагаян та Ісабела, повикорчовувавши дерева та пошкодивши лінії електропередач. Також повідомляється про численні руйнування помешкань місцевих жителів. У прибережному місті Баггао в провінції Кагаян поліція виявила два жіночих тіла. За наявними даними, обидві жінки загинули внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого сильними зливами, принесеними ураганом.

Тайфун на Філіппінах

Через пошкодження ліній електропередач тисячі осель залишилися без струму

Крім того, в іншому місці схожий зсув ґрунту призвів до загибелі двох співробітників рятувальних служб. Загалом у постраждалих від тайфуну провінціях зафіксували 42 зсуви ґрунту, передає агенція новин dpa з посиланням на дані місцевої влади. Не виключено, що кількість загиблих може зрости, зазначається в повідомленні.

Від потужного тайфуну потерпають не лише Філіппіни. На Тайвані сильні хвилі винесли в море жінку, повідомляє місцева влада. На даний момент потужний тропічний шторм, що дещо ослаб, посувається у бік Китаю.

DW.COM

Через тайфун в Японії вже евакуйовано кілька сотень тисяч осіб, скасовано сотні авіарейсів. Тайфун "Джебі" може викликати зсуви та повені в країні. (04.09.2018)

Місцева ЗМІ повідомляють про щонайменше дев'ять смертей унаслідок тайфуну в Японії, ще понад 340 осіб отримали травми. Руйнівний вітер також залишив без електропостачання понад мільйон домогосподарств. (05.09.2018)

 

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Місцева ЗМІ повідомляють про щонайменше дев'ять смертей унаслідок тайфуну в Японії, ще понад 340 осіб отримали травми. Руйнівний вітер також залишив без електропостачання понад мільйон домогосподарств.

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