Потужний тайфун тримає в напрузі Тайвань та Філіппіни

Буревій "Мангкхут" пронісся північним сходом Філіппін. Місцями швидкість вітру перевищувала 200 кілометрів на годину. Повідомляється про жертви серед рятувальників і цивільного населення.
Потужний тайфун "Мангкхут" вдарив по північно-східній частині Філіппін. Руйнівний циклон досяг філіппінського узбережжя в ніч на суботу, 15 вересня. За даними синоптиків, швидкість вітру місцями перевищувала 200 кілометрів на годину. Найбільше від тропічного урагану постраждав розташований на півночі найбільший острів Філіппін Лусон. У зоні стихійного лиха проживає, за різними даними, від чотирьох до п'яти мільйонів людей, передає інформагенція AFP.
Потужний вітер спричинив значні руйнування в провінціях Кагаян та Ісабела, повикорчовувавши дерева та пошкодивши лінії електропередач. Також повідомляється про численні руйнування помешкань місцевих жителів. У прибережному місті Баггао в провінції Кагаян поліція виявила два жіночих тіла. За наявними даними, обидві жінки загинули внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого сильними зливами, принесеними ураганом.
Крім того, в іншому місці схожий зсув ґрунту призвів до загибелі двох співробітників рятувальних служб. Загалом у постраждалих від тайфуну провінціях зафіксували 42 зсуви ґрунту, передає агенція новин dpa з посиланням на дані місцевої влади. Не виключено, що кількість загиблих може зрости, зазначається в повідомленні.
Від потужного тайфуну потерпають не лише Філіппіни. На Тайвані сильні хвилі винесли в море жінку, повідомляє місцева влада. На даний момент потужний тропічний шторм, що дещо ослаб, посувається у бік Китаю.