Потужний тайфун на Філіппінах: кількість загиблих зростає

Щонайменше 12 людей загинули через тайфун "Мангкхут" на Філіппінах. Кількість жертв може зрости, повідомила влада.
Унаслідок тайфуну "Мангкхут", який вдарив по північно-східній частині Філіппін, загинуло щонайменше 12 людей, повідомила у неділю, 15 вересня, місцева влада. Більшість осіб загинули через зсуви ґрунту та у будинках, зруйнованих сильним вітром та дощем, передає агенція AP.
Радник президента Френсіс Толентіно повідомив, що серед жертв двоє маленьких дітей, які загинули через зсув ґрунту. За його словами, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти. Кількість загиблих може зрости, коли будуть перевірені інші повідомлення про нещасні випадки.
З районів підвищеного ризику було евакуйовано близько 87 тисяч людей. Влада рекомендувала їм не повертатися додому до завершення стихійного лиха.
Тим часом повідомляється, що сила вітру послабилася з 200 до 170 кілометрів на годину. Філіппінська влада почала відправляти рятувальні команди у віддалені райони, де були пошкоджені лінії електропередач та з якими немає зв'язку. Тайфун прямує у бік Китаю.
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Буревій "Мангкхут" пронісся північним сходом Філіппін. Місцями швидкість вітру перевищувала 200 кілометрів на годину. Повідомляється про жертви серед рятувальників і цивільного населення. (15.09.2018)