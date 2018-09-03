 Потужний тайфун в Японії: щонайменше дев′ять загиблих, понад 300 травмованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2018

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Новини

Потужний тайфун в Японії: щонайменше дев'ять загиблих, понад 300 травмованих

Місцева ЗМІ повідомляють про щонайменше дев'ять смертей унаслідок тайфуну в Японії, ще понад 340 осіб отримали травми. Руйнівний вітер також залишив без електропостачання понад мільйон домогосподарств.

Тайфун Джебі в Осаці повалював дерева та перевертав вантажівки

Тайфун "Джебі" в Осаці повалював дерева та перевертав вантажівки

В Японії число жертв тайфуну "Джебі" зросло до дев'яти. Внаслідок найсильнішого за останні 25 років штормового вітру ще понад 340 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомили в середу, 5 вересня, місцеві ЗМІ з посиланням на представників влади та рятувальних служб, передає агенція новин dpa. Крім того, за даними енергопостачальних компаній, близько 1,3 мільйона домогосподарств залишилися без струму.

Катаклізм приніс з собою сильні опади. Через негоду близько 3000 осіб провели ніч в міжнародному аеропорту "Кансай", розташованому на штучному острові в морі в провінції Осака на заході країни. Сам аеропорт, що вважається одним із найважливіших в Японії, виявився частково затопленим. Адміністрація летовища скасувала через негоду 162 рейси. За даними агенції новин AFP, проводиться евакуація співробітників та пасажирів аеропорту.

Тайфун "Джебі" вже пошкодив значну кількість будинків і порушив авіа- й залізничні перевезення. Негода також призвела до зіткнення танкера водомісткістю 2500 тонн з однією з опор мосту, котрий веде до аеропорту "Кансай".

Підтоплений аеропорт Кансай

Підтоплений аеропорт "Кансай"

Швидкість вітру в центрі урагану часом сягала 216 кілометрів на годину. "Джебі" пронісся найменшим з чотирьох головних острові Японії, Сікоку, та рушив далі на північ убік Японського моря.

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Аудіо й відео до теми

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