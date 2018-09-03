Потужний тайфун в Японії: щонайменше дев'ять загиблих, понад 300 травмованих

В Японії число жертв тайфуну "Джебі" зросло до дев'яти. Внаслідок найсильнішого за останні 25 років штормового вітру ще понад 340 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомили в середу, 5 вересня, місцеві ЗМІ з посиланням на представників влади та рятувальних служб, передає агенція новин dpa. Крім того, за даними енергопостачальних компаній, близько 1,3 мільйона домогосподарств залишилися без струму.

Катаклізм приніс з собою сильні опади. Через негоду близько 3000 осіб провели ніч в міжнародному аеропорту "Кансай", розташованому на штучному острові в морі в провінції Осака на заході країни. Сам аеропорт, що вважається одним із найважливіших в Японії, виявився частково затопленим. Адміністрація летовища скасувала через негоду 162 рейси. За даними агенції новин AFP, проводиться евакуація співробітників та пасажирів аеропорту.

Тайфун "Джебі" вже пошкодив значну кількість будинків і порушив авіа- й залізничні перевезення. Негода також призвела до зіткнення танкера водомісткістю 2500 тонн з однією з опор мосту, котрий веде до аеропорту "Кансай".

Підтоплений аеропорт "Кансай"

Швидкість вітру в центрі урагану часом сягала 216 кілометрів на годину. "Джебі" пронісся найменшим з чотирьох головних острові Японії, Сікоку, та рушив далі на північ убік Японського моря.