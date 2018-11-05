Потужний землетрус у Мексиці: одна людина загинула

Унаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,5, що відбуся в центральній та південній Мексиці, в штаті Оахака загинула одна людина.
Землетрус магнітудою 7,5 стався у центральній та південній Мексиці, повідомила у вівторок, 23 червня, національна сейсмологічна служба країни. При цьому в штаті Оахака загинула одна людина, інформує агентство dpa.
Як заявив президент Мексики Мануель Лопес Обрадор, землетрус не спричинив значних руйнувань. Проте в Оахаці місцеві рятувальники повідомили про ушкодження будинків.
Епіцентр землетрусу був біля містечка Крусечіта на тихоокеанському узбережжі Мексики, проте люди відчули поштовхи й у столиці країни Мехіко - за 700 кілометрів від епіцентру. На фасадах деяких будинків у Мехіко з'явилися тріщини.
Нагадаємо, що у вересні 2017 року Мексика пережила землетрус амлітудою 7,1, жертвами якого стали 369 людей на півдні та в центрі країни.
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