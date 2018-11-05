 Потужний землетрус у Мексиці: одна людина загинула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2020

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Новини

Потужний землетрус у Мексиці: одна людина загинула

Унаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,5, що відбуся в центральній та південній Мексиці, в штаті Оахака загинула одна людина.

Мехіко після землетрусу

Мехіко після землетрусу

Землетрус магнітудою 7,5 стався у центральній та південній Мексиці, повідомила у вівторок, 23 червня, національна сейсмологічна служба країни. При цьому в штаті Оахака загинула одна людина, інформує агентство dpa.

Як заявив президент Мексики Мануель Лопес Обрадор, землетрус не спричинив значних руйнувань. Проте в Оахаці місцеві рятувальники повідомили про ушкодження будинків.

Епіцентр землетрусу був біля містечка Крусечіта на тихоокеанському узбережжі Мексики, проте люди відчули поштовхи й у столиці країни Мехіко - за 700 кілометрів від епіцентру. На фасадах деяких будинків у Мехіко з'явилися тріщини.

Нагадаємо, що у вересні 2017 року Мексика пережила землетрус амлітудою 7,1, жертвами якого стали 369 людей на півдні та в центрі країни.

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