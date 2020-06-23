Потужний землетрус у Мексиці: кількість загиблих зростає

Жертвами потужного землетрусу магнітудою 7,5, що сколихнув у вівторок, 23 червня, центр та південь Мексики, стали вже щонайменше шестеро людей, ще десятки осіб зазнали ушкоджень. Про це ввечері 23 червня (за місцевим часом) повідомили представники місцевої влади, передає інформагенція AFP.

За їхніми даними, сильні підземні поштовхи пошкодили близько 500 будівель, в тому числі й 15 медичних закладів. Епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Крусесіта в штаті Оахака, інформує національна сейсмологічна служба країни. Це місто на тихоокеанському узбережжі вважається одним із найпопулярніших курортів країни.

Всі шестеро жертв землетрусу - з цього регіону, більшість з них загинула внаслідок падіння частин будівель. Серед жертв стихійного лиха був і працівник мексиканської державної нафтогазової компанії Pemex, який під час землетрусу впав з однієї з технічних споруд.

Сильні поштовхи відчули й мешканці столиці країни Мехіко - за 700 кілометрів від епіцентру. На фасадах деяких будинків у Мехіко з'явилися тріщини.

Тим часом президент Мексики Мануель Лопес Обрадор заявив, що землетрус не спричинив значних руйнувань, особливо серед об'єктів критично важливої інфраструктури, як-от аеропорти, нафтопереробні комплекси, порти чи дороги.

Нагадаємо, що у вересні 2017 року Мексика пережила землетрус магнітудою 7,1, жертвами якого стали 369 людей на півдні та в центрі країни.