Потужний землетрус на Філіппінах: є жертви

Потужні підземні поштовхи сколихнули в неділю, 15 грудня, філіппінський острів Мінданао. За даними місцевих сейсмологів, сила поштовхів сягала 6,9 бала за шкалою Ріхтера, натомість геологічна служба США наводить дещо іншу цифру - 6,8 бала.

Епіцентр землетрусу залягав неподалік від регіону Давао на глибині близько 20 кілометрів, передає агенція новин dpa з посиланням на дані сейсмологів. Утім, як запевняють фахівці, небезпеки цунамі немає.

Потужні підземні поштовхи призвели до руйнувань та пошкоджень будівель. Органи місцевої влади повідомляють про щонайменше одного загиблого та 14 поранених унаслідок катаклізму. Загиблою виявилася малолітня дівчинка, на яку впала стіна будівлі, повідомляє інформагенція AP.

В одному з міст землетрус зруйнував триповерхову будівлю, де розташовувався продовольчий магазин. Скільки саме людей опинилося під уламками споруди, невідомо.

Острови Філіппінського архіпелагу розташовані в одній з найбільш сейсмічно активних зон світу. Впродовж минулих тижнів на Мінданао сталася низка потужних землетрусів, унаслідок чого загинуло 28 осіб, ще 600 людей отримали тілесні ушкодження, повідомили місцеві рятувальники.