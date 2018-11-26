 Потужний землетрус на Алясці: жертв немає, постраждала інфруструктура | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

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Новини

Потужний землетрус на Алясці: жертв немає, постраждала інфруструктура

Землетрус магнітудою 7 струснув Аляску. Були зруйновані дороги та мости, але про жертви не повідомляється.

На Алясці стався потужний землетрус

На Алясці стався потужний землетрус

На Алясці в п'ятницю, 30 листопада, стався потужний землетрус магнітудою 7,0. Його епіцентр знаходився за вісім кілометрів на північ від найбільшого міста штату Анкориджа, де проживає близько 300 тисяч людей. Пізніше були відчутні десятки афтершоків, передає агенція Reuters.

Було пошкоджено багато доріг

У штаті було пошкоджено багато доріг

Про загиблих та поранених даних немає. Через землетрус були зруйновані дороги, мости та пошкоджені лінії електропостачання та зв'язку. Школи та багато підприємств у Анкоріджі були закриті. Постраждали щонайменше дві телевізійні станції. Трубопровід "Транс-Аляска", який транспортує нафту, був закритий протягом семи годин, але пошкоджень у ньому виявлено не було, повідомив представник Aleyska Pipeline Service Co. Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті надзвичайну ситуацію.

Супермаркет в Анкориджі

Супермаркет в Анкориджі

За даними пожежної охорони Анкориджа, в місті були зруйновані дві старі невеликі будівлі. Окрім того, сталось кілька пожеж. Лікарні прийняли 56 телефонних дзвінків під час землетрусу, хоча ніхто не повідомив про травми.

"Той факт, що ми пройшли через щось таке значне і отримали при цьому мінімальну кількість пошкоджень говорить, що ми дуже добре підготовлена спільнота, що наші будівельні норми і наші фахівці з будівництва зробили приголомшливу роботу", - сказав мер Анкориджа Етан Берковіц.

DW.COM

ЗМІ: США на Алясці випробують системи ПРО THAAD

На Алясці найближчим часом планують випробувати ракети-перехоплювачі системи ПРО THAAD проти ракет середньої дальності. (08.07.2017)  

Світовий банк надасть Індонезії допомогу для подолання наслідків землетрусів

Для відбудови важлививх об'єктів інфраструктури після руйнівних землетрусів та цунамі Світовий банк надасть Індонезії кредитів на мільярд доларів. Найбідніши родини також отримають кредитну допомогу. (14.10.2018)  

У Греції стався підводний землетрус: жертв немає

Через підводний землетрус, що стався неподалік від грецького острова Закінтос, були пошкоджені дороги та системи електропостачання. Про жертв не повідомляється. (26.10.2018)  

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