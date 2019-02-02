 Потужний вибух у столиці Сомалі Могадишо: щонайменше 11 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2019

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Новини

Потужний вибух у столиці Сомалі Могадишо: щонайменше 11 загиблих

Внаслідок вибуху біля торговельного центру в столиці Сомалі загинули щонайменше 11 людей, повідомила місцева поліція. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб".

Поблизу місця вибуху в столиці Сомалі Могадішо, 4 лютого

Поблизу місця вибуху в столиці Сомалі Могадішо, 4 лютого

Щонайменше 11 людей загинули внаслідок вибуху у столиці Сомалі Могадишо вранці у понеділок, 4 лютого, повідомила місцева поліція. Вибухівка була закладена в автомобілі, який підірвали поблизу великого торговельного центру. Поки невідомо, чи був вибух скоєний терористами-смертниками.

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Внаслідок терористичного нападу радикальних ісламістів у Могадішо кількість жертв сягнула, за різними даними від 38 до 45 осіб. (24.02.2018)

Внаслідок двох вибухів, спричинених смертниками у столиці Сомалі, загинули щонайменше 15 людей. Відповідальність за теракт взяло на себе угрупування "Аш-Шабаб". (22.12.2018)

За даними поліції, ще 15 людей були доправлені в лікарні з пораненнями, передає агенція dpa. За словами правоохоронців, у торговельному центрі розташовані, зокрема, крамниці та відділення банків.

Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб", повідомив сайт, пов'язаний з ним. За словами одного з ватажків ісламістів, мішенню нападу була зустріч представників влади у ресторані неподалік від торговельного центру.

Останніми роками в Могадишо сотні людей стали жертвами терактів, скоєних переважно в урядовому кварталі. Відповідальність за напади влада Сомалі покладає, як правило, на угруповання "Аш-Шабаб". Терористів цієї групи пов'язують з "Аль-Каїдою", їхня мета - утвердити в Сомалі ісламістську державу.

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