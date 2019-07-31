Потужний вибух у Копенгагені: поліція заявляє про напад

У столиці Данії Копенгагені біля будівлі податкової інспекції в ніч на середу, 7 серпня, прогримів потужний вибух, повідомила місцева поліція. На час інциденту в будівлі перебували лише двоє співробітників, які не постраждали. Одна людина поблизу будівлі отримала поранення осколками, її доправили у лікарню.

Причина вибуху поки не встановлена. Поліція підозрює, що це міг бути напад. "Це - не нещасний випадок. Хтось навмисно напав на будівлю (…) Ще рано казати, хто стоїть за вибухом", - зазначив головний інспектор поліції Копенгагена Йорген Берген Сков, цитує агенція новин AFP. За його словами, атака була скоєна не на людей, а саме на будівлю податкової інспекції.

За словами данського міністра податків Мортена Бодскова, "досить очевидно", що вибух був скоєний навмисно. Він назвав такі дії "абсолютно неприйнятним вчинком". Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що під час вибуху поблизу будівлі податкової інспекції перебувало багато людей. Вона назвала інцидент "свідомою дією".

Вибух сильно пошкодив фасад будинку, багато вікон було вибито. На місці події працюють слідчі з собаками.