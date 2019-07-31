 Потужний вибух у Копенгагені: поліція заявляє про напад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

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Новини

Потужний вибух у Копенгагені: поліція заявляє про напад

Внаслідок вибуху в столиці Данії був сильно пошкоджений фасад будівлі податкової інспекції. Поранення отримала одна людина. Правоохоронці та урядовці кажуть про навмисні дії.

Внаслідок вибуху був пошкоджений фасад будівлі податкової інспекції

Внаслідок вибуху був пошкоджений фасад будівлі податкової інспекції

У столиці Данії Копенгагені біля будівлі податкової інспекції в ніч на середу, 7 серпня, прогримів потужний вибух, повідомила місцева поліція. На час інциденту в будівлі перебували лише двоє співробітників, які не постраждали. Одна людина поблизу будівлі отримала поранення осколками, її доправили у лікарню.

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Задля залучення нових інвестицій та промислового розвитку столиці влада Данії планує намити поблизу Копенгагена дев'ять нових штучних островів. (07.01.2019)

Звинувачений у вбивстві шведської журналістки інженер-винахідник Петер Мадсен заперечує свою провину. Тим часом психіатрична експертиза виявила у Мадсена "схильність до психопатії". (08.03.2018)

Причина вибуху поки не встановлена. Поліція підозрює, що це міг бути напад. "Це - не нещасний випадок. Хтось навмисно напав на будівлю (…) Ще рано казати, хто стоїть за вибухом", - зазначив головний інспектор поліції Копенгагена Йорген Берген Сков, цитує агенція новин AFP. За його словами, атака була скоєна не на людей, а саме на будівлю податкової інспекції.

За словами данського міністра податків Мортена Бодскова, "досить очевидно", що вибух був скоєний навмисно. Він назвав такі дії "абсолютно неприйнятним вчинком". Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що під час вибуху поблизу будівлі податкової інспекції перебувало багато людей. Вона назвала інцидент "свідомою дією".

Вибух сильно пошкодив фасад будинку, багато вікон було вибито. На місці події працюють слідчі з собаками.

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