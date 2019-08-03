 Потужний вибух у Кабулі: близько сотні поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

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Новини

Потужний вибух у Кабулі: близько сотні поранених

Терорист-смертник підірвав автомобіль поблизу поліцейського відділку та військової школи в афганській столиці. Відповідальність за теракт взяв на себе ісламістський рух "Талібан".

Після вибуху бомби у Кабулі

Після вибуху бомби у Кабулі

У західній частині столиці Афганістану Кабула біля поліцейського відділку вранці в середу, 7 серпня, прогримів вибух, повідомив речник міністерства внутрішніх справ країни Насрат Рахімі. За даними міністерства охорони здоров'я, внаслідок вибуху поранення отримали щонайменше 95 людей, більшість з яких цивільні. Серед поранених є жінки та діти. Про загиблих поки не повідомляють.

За інформацією МВС країни, терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль неподалік від військової школи, передає агенція AP. Відповідальність за теракт взяв на себе ісламістський рух "Талібан", який заявив, що його мішенню був рекрутинговий центр військових.

Ситуація в Афганістані загострилася перед виборами, які заплановані на 28 вересня. За даними ООН, лише в липні у країні загинули та були поранені понад 1,5 тисячі мирних жителів. Напад у Кабулі відбувся на тлі переговорів представників Сполучених Штатів та "Талібану" про завершення збройного конфлікту в Афганістані, які відбуваються зараз у столиці Катару Досі.

DW.COM

Вашингтон оптимістично налаштований щодо можливої угоди з талібами про завершення збройного конфлікту в Афганістані. Ісламістський рух готовий підписати угоду, повідомив спецпредставник США Залмай Халілзад. (03.08.2019)

Упродовж першого кварталу 2019 року в Афганістані внаслідок військових операцій урядових сил та їхніх союзників загинуло більше мирних жителів, ніж від нападів бойовиків руху "Талібан" та ісламістів, наголошують у ООН. (24.04.2019)

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. До сих пір вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. Утім, вони неодноразово заявляли, що сядуть за стіл переговорів з будь-яким афганцем, навіть державним чиновником, але як пересічним громадянином, а не представником влади.

У 2018 році в Афганістані, за даними ООН, внаслідок нападів бойовиків та бойових дій загинули 3804 мирних жителі, з них 927 - діти. Ще 7189 осіб були поранені. У порівнянні з 2017 роком число мирних жертв зросло на 11 відсотків.

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Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)

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Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)  

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