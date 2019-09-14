Потужний вибух у Афганістані: щонайменше 24 загиблих

В афганському місті Чарікар пролунав потужний вибух. У вівторок, 17 вересня, терорист-смертник підірвав себе поблизу місця проведення заходу представників виборчої кампанії афганського президента Ашрафа Гані в цьому адміністративному центрі провінції Парван.

За даними місцевої влади, на які посилається інформагенція dpa, внаслідок нападу загинули щонайменше 24 людини. Ще 31 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості. У МВС Афганістану переконані, що терористичну атаку було скоєно смертником, який прибув на місце нападу на мотоциклі.

За даними телеканалу Tolo News, вибух прогримів в ту мить, коли Гані розпочав виголошувати свою промову перед прихильниками.

Повідомляється, що внаслідок вибуху сам президент не постраждав. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєне.

Як повідомлялося, у березні 2019 року виборча комісія Афганістану перенесла призначені на 20 липня президентські вибори на 28 вересня. То було вже друге перенесення виборів президента Афганістану - спочатку вони були призначені на квітень поточного року.

Таліби - проти виборів

Натомість радикальний рух "Талібан", що вважає чинний афганський уряд маріонеткою США, не збирається визнавати ці вибори й не раз погрожував зірвати проведення голосування. У серпні цього року таліби закликали до бойкоту цього волевиявлення. Крім того, вони попередили громадян, що тим варто триматися осторонь місць проведення виборчих заходів. На додачу, на тлі проблем з гарантування безпеки в багатьох регіонах країни вкрай непросто організувати проведення голосування, повідомляє dpa.

Раніше бойовики талібів нерідко скоювали напади на виборчі дільниці та заходи в рамках будь-яких виборчих кампаній. Не стала винятком і нинішня кампанія, адже вже перший день її проведення було затьмарено терористичним нападом, скоєним наприкінці липня.

Як повідомлялося, 7 вересня президент США Дональд Трамп оголосив припинення переговорів з талібами щодо мирного врегулювання ситуації в Афганістані та поетапного виведення американських військ.