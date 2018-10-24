Потенційні наступники Меркель: Єнс Шпан

Коли Анґела Меркель (Angela Merkel) оголосила про відмову переобиратися на новий термін в якості голови правлячої у ФРН партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), Єнс Шпан (Jens Spahn) одним з перших оголосив про бажання змінити її на цій посаді. Це не стало несподіванкою, оскільки у 38-річного міністра охорони здоров'я, наймолодшого в нинішньому уряді Меркель, і так імідж суперамбітного політика.

Шпан критикував політику Меркель щодо біженців

Шпан: молодий, консервативний, гострий

Шпан народився і виріс у селі на кордоні з Нідерландами, в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Активно займався молодіжною політикою в рамках організацій католицької церкви. Здобув освіту банківського клерка, яку пізніше доповнив заочним дипломом магістра політології. У 15 років вступив в молодіжне крило ХДС і швидко зробив партійну кар'єру, вперше ставши депутатом Бундестагу в 2002 році.

Зліт на федеральному рівні почався в 2014 році, коли Шпан несподівано пробився до президії партії, потіснивши більш досвідченого претендента. До призначення навесні 2018 на посаду глави МОЗ він був парламентським секретарем в міністерстві фінансів, а ще раніше - членом парламентського комітету з охорони здоров'я і одним з партійних експертів у цій сфері.

Ставши політиком федерального рівня, Шпан посилено працював над іміджем, був частим гостем телевізійних ток-шоу. При цьому він позиціонує себе як молодий, динамічний і консервативний політик, який не боїться гострих висловлювань.

Одна з його недавніх пропозицій - зробити так, щоб усі жителі Німеччини вважалися в разі смерті потенційними донорами органів, - спричинила неоднозначну реакцію. Раніше критику також викликали слова політика про те, що отримувати мінімальну допомогу в Німеччині не означає жити в бідності. Після цього йому запропонували місяць пожити на таку допомогу (до 416 євро на людину в місяць), але Шпан відмовився.

"Буркофоб" і американіст

Серед однопартійців Меркель Шпан був першим членом президії, який відмежувався від її міграційної політики. Йдеться про події, коли в 2015 році Німеччина вирішила з гуманітарних міркувань прийняти сотні тисяч біженців з країн Близького Сходу і Північної Африки. Політик навіть виступив видавцем книги на цю тему, в якій закликав до більш жорсткої лінії. Шпан називає себе "буркофобом" і виступає за заборону носіння мусульманського одягу для жінок, що закриває обличчя.

У зовнішній політиці Шпан - давній прихильник тісної співпраці Німеччини зі Сполученими Штатами Америки. В молодості він брав участь у програмі підготовки молодих лідерів по лінії приватного німецько-американського співробітництва. За даними ЗМІ, у нього хороші відносини з новим послом США Річардом Гренелом. Обидва - гомосексуали. В кінці 2017 року Шпан офіційно зареєстрував шлюб зі своїм партнером, берлінським журналістом.

Крім того, Шпан підтримує добрі зв'язки з молодим австрійським канцлером Себастіаном Курцем. Оглядачі в Німеччині вважають, що Шпан - один з реальних претендентів на посаду глави ХДС, а пізніше - канцлера, але не вважають його фаворитом. Іншими потенційними наступниками Анґели Меркель є Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). Детальніше про них також читайте на DW.