Потенційні наступники Меркель: Фрідріх Мерц

Анґела Меркель (Angela Merkel) вирішила піти з посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), яку беззмінно обіймала 18 років. Оголосивши про це в понеділок, 29 жовтня, вона одночасно заявила, що "готова залишатися" на посаді канцлерки до закінчення поточного терміну в 2021 році.

"Готова залишатися" - не означає, що залишиться. Багато що залежатиме від того, як складуться її стосунки з новим головою ХДС, якого консерваторам належить обрати на початку грудня на з'їзді в Гамбурзі. Якщо ним стане Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), то такий "тандем" двох голів - партії та уряду - буде неможливим. Мерц захоче поєднувати обидві посади.

Як посварилися Мерц і Меркель

Зараз 62-річний Фрідріх Мерц не відіграє помітної ролі в німецькій політиці. Однак так було не завжди. Був час, коли він вважався не меншим політичним талантом, ніж сама Анґела Меркель.

Великі надії на нього покладав, зокрема, патріарх консерваторів, нинішній голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble). Свого часу, коли йому самому довелося піти з постів голови ХДС і керівника парламентської фракції, Шойбле подбав про те, щоб розділити дві свої посади між Меркель і Мерцем. Меркель очолила партію, Мерц - об'єднану фракцію консерваторів у Бундестазі.

Від самого початку відносини між ними не склалися. Меркель намагалася розширити електоральну базу ХДС своїми ліберальними ідеями, рухом партії вліво. Натомість переконаний прихильник ринкової економіки Мерц відстоював колишні консервативні принципи, спираючись на велику кількість своїх однодумців у фракції. Багатьом у Німеччині він запам'ятався проектом радикальної податкової реформи, а ще - полум'яними промовами на користь німецької ідентичності.

На трибуні Бундестагу і в телевізійних ток-шоу риторично обдарований Мерц виглядав краще, ніж Меркель. Але він недооцінив її таланту закулісної інтриги. 2002 року після програшу соціал-демократам на виборах Меркель "вижила" Мерца з посади голови фракції, щоб самій її посісти. Паралельно вона одного за іншим витіснила з першого ешелону християнських демократів і всіх інших своїх внутрішньопартійних конкурентів.

З депутатів - у бізнес

Фрідріх Мерц, утім, міг залишитися заступником голови фракції, його навіть прохали про це. Однак залишатись на других ролях не захотів. У 2004 році він вийшов з керівних органів ХДС, а пізніше оголосив про своє рішення більше не балотуватися і в Бундестаг, хоча впевнено перемагав як прямий кандидат у своєму виборчому окрузі.

Уже 2009 року Мерц змінив депутатський мандат на місце партнера у великій міжнародній адвокатській компанії, яка виконує замовлення транснаціональних концернів. Одночасно він посідав і посідає досі пости члена наглядових рад низки фірм, у тому числі й досить великих.

Однак Мерц ніколи не говорив, що йде з політики назавжди, а взяту ним політичну паузу відкрито пояснював незгодою з, як він висловлювався, "соціал-демократизацією" ХДС. Зберіг Мерц і контакти з деякими впливовими християнськими демократами. Коли минулого року Вольфґанґ Шойбле святкував своє 75-річчя, він не тільки сидів у перших рядах, а й був запрошений на бенкет у вузькому родинному колі.

Фаворит ділових кіл

Рішення Меркель більше не балотуватися на посаду голови партії дає Мерцу шанс повернутися у велику політику і поквитатися"з Меркель, котрій він не пробачив інтриги, адже та змусила його перервати політичну кар'єру.

Для багатьох у ХДС Мерц уособлює колишнє консервативне ядро партії: орієнтація на правову державу, соціальну ринкову економіку, підтримка середнього бізнесу та компетентність у господарських справах. Він також є явним фаворитом ділових кіл у Німеччині. Коли в понеділок з'явилися повідомлення про його можливу кандидатуру на пост голови ХДС, вгору стрибнули курси акцій на німецькій біржі.

Колишні виступи Мерца в ініційованій ним самим дискусії про німецьку ідентичність ("deutsche Leitkultur") дозволяють припустити, що його підхід до проблеми біженців був би іншим, ніж у Анґели Меркель, курс якої і в самій партії вважають надмірно ліберальним. Що стосується зовнішньої політики, то Мерц виступає за зміцнення солідарності країн Європейського Союзу, а будучи головою впливового об'єднання "Атлантичний міст", - за дружбу з Америкою і поглиблення трансатлантичних зв'язків.

Людина не з "системи Меркель"

Оглядачі неоднозначно оцінюють шанси Мерца замінити Меркель на посту голови ХДС. Одні звертають увагу на його тривалу відсутність у вищій політичній тусовці і брак міцних зв'язків в апараті партії. Інші саме цю обставину називають перевагою Мерца.

Він, мовляв, - на відміну від уже відомих конкурентів - людина не з "системи Меркель", котра, як вважає багато хто в ХДС, і призвела до занепаду партії. Вирішальну роль, однак, на з'їзді в Гамбурзі може зіграти і просто ораторський хист Фрідріха Мерца - він вміє переконувати аудиторію. Якщо ж його і справді оберуть головою ХДС, то Меркель не втримається на посаді канцлерки. Мерц не чекатиме закінчення поточного канцлерського терміну.

Іншими потенційними наступниками Анґели Меркель є Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та Єнс Шпан (Jens Spahn). Детальніше про них також читайте на DW.

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