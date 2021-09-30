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Постійна палата третейського суду (ППТС)

Постійна палата третейського суду - міжнародний арбітражний суд, розташований у Гаазі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ППТС". Постійна палата третейського суду (ППТС) вважається найстарішим органом вирішення міжнародних спорів. Її було засновано 1899 року. Вона розташована в Гаазі в Палаці миру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Інцидент у Керченській протоці: слухання в Гаазі відбудуться 11-16 жовтня

Інцидент у Керченській протоці: слухання в Гаазі відбудуться 11-16 жовтня 30.09.2021

Слухання у справі про захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки пройдуть 11-16 жовтня в Постійній палаті третейського суду в Гаазі в гібридному форматі.
Арбітраж у Гаазі визнав юрисдикцію у позові України проти Росії

Арбітраж у Гаазі визнав юрисдикцію у позові України проти Росії 21.02.2020

Арбітражний трибунал у Гаазі ухвалив рішення на користь України у позові Києва проти Москви щодо порушення Конвенції ООН з морського права. Суд визнав за собою юрисдикцію розглядати справу по суті.
У яких порушеннях морського права Україна звинувачує Росію у Гаазі

У яких порушеннях морського права Україна звинувачує Росію у Гаазі 12.06.2019

У Міжнародному арбітражі у Гаазі на слуханнях справи про порушення РФ Конвенції ООН з морського права 11 червня став українським днем. Представники Києва озвучили претензії до Москви.
У Гаазі розпочалися попередні слухання за позовом України про порушення Росією морського права

У Гаазі розпочалися попередні слухання за позовом України про порушення Росією морського права 10.06.2019

Попередній розгляд позову України до Росії про порушення морського права у Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці розпочався в міжнародному третейському суді в Гаазі.

Від Гааги до ЄСПЛ: де і з яким успіхом Україна веде судові суперечки проти Росії

Від Гааги до ЄСПЛ: де і з яким успіхом Україна веде судові суперечки проти Росії 08.01.2019

Від порушень прав людини захоплених у Криму українських моряків до підтримки тероризму - перелік претензій та позовів Києва проти Москви збільшується. DW підсумувало найважливіші з них.
Суд у Гаазі розгляне позови українських компаній проти Росії

Суд у Гаазі розгляне позови українських компаній проти Росії 04.07.2017

Постійна палата третейського суду в Гаазі розгляне позови ПАТ "Укрнафта", ТОВ "Стабіл" та десяти інших компаній до Росії. Українські компанії вимагають компенсації за втрату свого майна в Криму.
Київ має подати документи за позовом проти РФ через морську конвенцію до 19 лютого 2018 року

Київ має подати документи за позовом проти РФ через морську конвенцію до 19 лютого 2018 року 22.05.2017

Київ має до 19 лютого 2018 року подати документи у справі позову проти РФ щодо порушення нею морської конвенції ООН. Таку дату оприлюднила постійна палата третейського суду в Гаазі.
Юристи: Ощадбанк має шанс виграти арбітраж проти РФ, але…

Юристи: Ощадбанк має шанс виграти арбітраж проти РФ, але… 30.08.2016

Ощадбанк подав позов до Російської Федерації через втрачені активи в анексованому Криму. Сума вимог склала 1 мільярд доларів. Юристи вважають, що шанси стягнути ці гроші існують, але це буде не просто.
ЗМІ: Банкір Путіна подав мільярдний позов проти РФ

ЗМІ: "Банкір Путіна" подав мільярдний позов проти РФ 22.09.2015

Засновник Міжпромбанка Сергій Пугачов вимагає від Росії через суд понад 10 мільярдів доларів. Позов російського бізнесмена, що опинився на батьківщині в неласці, розгляне третейський суд в Гаазі.
Справа ЮКОСА: коли в Німеччині почнуть арештовувати власність Росії?

Справа ЮКОСА: коли в Німеччині почнуть арештовувати власність Росії? 24.10.2014

Якщо Росія не заплатить 50 мільярдів доларів, рішення Гаазького третейського суду виконуватимуть примусово. DW з'ясовувала, яке майно можуть описати німецькі судові виконавці.
Росію засудили до рекордної компенсації ЮКОСу

Росію засудили до рекордної компенсації ЮКОСу 28.07.2014

Третейський суд в Гаазі визнав, що Росія має сплатити колишнім власниками нафтового концерну ЮКОС компенсацію у розмірі 50 мільярдів доларів США. Такий вирок суд оголосив у понеділок, 28 липня.