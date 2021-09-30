Постійна палата третейського суду - міжнародний арбітражний суд, розташований у Гаазі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ППТС". Постійна палата третейського суду (ППТС) вважається найстарішим органом вирішення міжнародних спорів. Її було засновано 1899 року. Вона розташована в Гаазі в Палаці миру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.