Поствиборчий синдром: українці намагаються усвідомити і прийняти результати виборів

Результати президентських виборів в Україні обговорюють всі: на дитячих майданчиках, в кафе, на автозавправках, на ток-шоу в телепрограмах, у соцмережах. Люди хочуть поділитися своїми емоціями.

Бордова стрічка зі словами "я в числі 25 відсотків", "дякуємо" на фото аватарки, а в коментарях часто розпач і розгубленість перед майбутнім. Це прихильники Петра Порошенка. Їхній кандидат розгромно програв у другому турі виборів, набравши лише трохи більше 24 відсотків голосів. Через місяць він звільнить президентське крісло, поступившись місцем Володимиру Зеленському, за якого проголосували 73 відсотка виборців.

"Політики міняються. Україна залишається. Нічого не втрачено. Це просто цифри. Поки що. Країна, яку Зеленський з Коломойським рейдернули у всіх на очах, бачила й не таке", - написав на своїй сторінці у Facebook відомий український журналіст Вахтанг Кіпіані.

Прихильники Петра Порошенка, яких багато серед громадських активістів та волонтерів, тепер намагаються усвідомити, що робити далі. "Вибори показали, що в суспільстві немає чіткого розуміння, що таке влада і хто за що відповідає. У людей бракує знань, що таке економіка і як вона працює, цифрове суспільство хоче змін зараз і негайно. Тому громадянському суспільству тепер треба не пересваритись через результати виборів, а мобілізуватись та працювати над новими завданнями", - сказав DW медіаюрист, експерт Реанімаційного пакету реформ Ігор Розкладай.

Розкол замість об'єднання?

Натомість інша частина українців перебуває в ейфорії. Їхній кандидат Володимир Зеленський, який позиціонує себе "людиною з поза системи", обіцяв швидкі, кардинальні зміни в Україні та задовольнити суспільний запит на оновлення політики. "Зеленський щирий у тому, що хоче змінити країну, - вважає експерт з міжнародної та внутрішньої політики Українського інституту майбутнього Юрій Романенко. - Давайте подивимось, якщо ми будимо лупати скелю, можливо вона й зруйнується. Але треба критично ставитися до влади, яку ми зараз вибрали".

Є й багато тих, хто вважає, що надзвичайно висковий результат Зеленського обумовлений голосуванням проти Порошенка та проти владної системи в цілому, сформованої в Україні впродовж двох останніх десятиліть. Ні ті, ні інші поки що не готові слухати і чути одне одного. У соцмережах люди видаляю зі списку друзів тих, хто виступив за кандидата, проти якого вони голосували, складають списки обіцяного Володимиром Зеленським, аби пізніше дорікнути його виборцям про не зроблене їхнім кандидатом.

Але всі мають усвідомити, що Україна зараз потребує об'єднання як ніколи, каже голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. "На цих виборах людей знову емоційно розділили і протиставили. Але всім потрібен здоровий глузд і об'єднання навколо спільних цінностей і збереження країни. Адже прихильники Порошенка і Зеленського насправді мають спільні надбання за ці п'ять років і нам зараз як ніколи потрібно захищати країну від агресії Росії", - вважає Захаров.

Політичний реверанс

Допоки прості українці приходять у себе після результатів голосування , політики та чиновники швидко зорієнтувалися, прийняли результати виборів та вже почали вітати Володимира Зеленського з перемогою і демонструвати свою лояльність до нового президента. Генеральна прокуратура, яка впродовж п'яти років уникала відкриття проваджень проти найближчого оточення Петра Порошенка викликала для вручення підозр і на допит екс-голову адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави адміністрації президента Олексія Філатова та екс-очільницю Національного банку України Валерію Гонтареву.

Тим часом Верховна Рада запланувала якнайшвидший розглянути законопроект про зняття недоторканності з депутатів. Це може статися вже цього тижня, а також хоче ухвалити закон про імпічмент президента, які депутати не могли розглянути кілька років поспіль.