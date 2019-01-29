 Посол ЄС у РФ вимагає негайного звільнення українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2019

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Новини

Посол ЄС у РФ вимагає негайного звільнення українських моряків

Представник Брюсселя в Москві оголосив демарш заступнику глави МЗС Росії. Брюссель очікує негайного звільнення 24 українських моряків, захоплених під час інциденту в Керченській протоці та "незаконно утримуваних" у РФ.

Посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер

Посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер (архівне фото)

Посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер (Markus Ederer) оголосив заступнику міністра закордонних справ РФ Олександру Грушку офіційний демарш. Зустріч відбулася у середу, 30 січня. Про це у відповідь на запит кореспондента DW повідомила речниця ЄС. "Посол (Едерер. - Ред.) нагадав добре відому позицію ЄС стосовно продовження незаконного утримування Росією українських військовослужбовців", - йдеться у заяві речниці.

У ній наголошується, що Євросоюз очікує від Росії негайного та безумовного звільнення 24-ьох захоплених українських моряків, а також поваги їхніх прав на юридичний захист та безперешкодний доступ до них консульських співробітників. У Брюсселі також очікують забезпечення Москвою пораненим морякам належної медичної допомоги. А застосування Росією сили 25 листопада минулого року знову назвали "неприйнятним".

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Захист затриманих у Керченській протоці моряків, зокрема, наполягає на присутності під час судових засідань ЗМІ, представників посольств та омбудсменки Денісової. (14.01.2019)

Арешт останнім чотирьом затриманим Росією українським морякам подовжили до 24 квітня. Адвокати моряків оскаржать це рішення суду РФ. (16.01.2019)

Раніше про зустріч повідомило постійне представництво РФ при ЄС. У його заяві зазначено, що була обговорена "ситуація в Україні в контексті порушення українськими ВМС держкордону Росії у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року". У Москві хотіли би від ЄС "принципового підходу щодо грубих порушень прав людини, дискримінації національних  та мовних меншин, а також проявів неонацизму та антисемітизму в Україні".

Як відомо, 25 листопада три українських військових судна спробували пройти Керченською протокою до Азовського моря. Росія їм перекрила шлях під Керченським мостом, а згодом атакувала кораблі та захопила їх і 24 члени екіпажів. Нині українців утримують в Москві. РФ висунула їм обвинувачення в "незаконному перетині кордону". Україна вважає їх військовополоненими.

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