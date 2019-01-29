Посол ЄС у РФ вимагає негайного звільнення українських моряків

Посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер (Markus Ederer) оголосив заступнику міністра закордонних справ РФ Олександру Грушку офіційний демарш. Зустріч відбулася у середу, 30 січня. Про це у відповідь на запит кореспондента DW повідомила речниця ЄС. "Посол (Едерер. - Ред.) нагадав добре відому позицію ЄС стосовно продовження незаконного утримування Росією українських військовослужбовців", - йдеться у заяві речниці.

У ній наголошується, що Євросоюз очікує від Росії негайного та безумовного звільнення 24-ьох захоплених українських моряків, а також поваги їхніх прав на юридичний захист та безперешкодний доступ до них консульських співробітників. У Брюсселі також очікують забезпечення Москвою пораненим морякам належної медичної допомоги. А застосування Росією сили 25 листопада минулого року знову назвали "неприйнятним".

Раніше про зустріч повідомило постійне представництво РФ при ЄС. У його заяві зазначено, що була обговорена "ситуація в Україні в контексті порушення українськими ВМС держкордону Росії у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року". У Москві хотіли би від ЄС "принципового підходу щодо грубих порушень прав людини, дискримінації національних та мовних меншин, а також проявів неонацизму та антисемітизму в Україні".

Як відомо, 25 листопада три українських військових судна спробували пройти Керченською протокою до Азовського моря. Росія їм перекрила шлях під Керченським мостом, а згодом атакувала кораблі та захопила їх і 24 члени екіпажів. Нині українців утримують в Москві. РФ висунула їм обвинувачення в "незаконному перетині кордону". Україна вважає їх військовополоненими.