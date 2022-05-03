Посол України закликав не приймати судна з вантажами з РФ у німецьких портах

Посол України у ФРН Андрій Мельник закликав не розвантажувати у німецьких портах судна з вантажами із Росії. "Я закликаю федеральний уряд, владу федеральних земель та німецькі порти бойкотувати російські кораблі або судна з вантажами з Росії, насамперед, танкери", - заявив Мельник тижневику Der Spiegel у понеділок, 2 травня.

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Так, 30 квітня працівники порту в Амстердамі відмовилися розвантажувати танкер Sunny Liger з вантажем мазуту через війну Росії проти України. До цього танкер не прийняли у портах Швеції. В даний час він стоїть на якорі біля узбережжя Нідерландів.

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Мельник заявив Der Spiegel, що подібна доля має спіткати і танкер Advantage Point під прапором Маршалових островів, що прийшов у порт Ростока. Згідно з відомостями з інтернету, судно прибуло з російського Приморська з вантажем нафтопродуктів. Його розвантаження заплановане на вівторок, повідомив посол.

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Порт у Ростоку відіграє важливу роль у постачанні нафтопродуктами НПЗ у Східній Німеччині: у Шведті та Лойні. Джерело в адміністрації ростокського порту повідомило, що чинні закони не дають можливості відмовити судну в розвантаженні.