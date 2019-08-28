Посол України в ФРН закликає Захід розширити військову допомогу Україні

Український посол у Німеччині Андрій Мельник на тлі збільшення кількості російських військових на українсько-російскому кордоні закликав Захід розширити військову допомогу Україні. "Нам потрібна військова підтримка. Ми потребуємо найсучасніших систем озброєнь, щоб посилити нашу оборону", - заявив дипломат у четвер, 15 квітня, в інтерв'ю Deutschlandfunk.

За словами Мельника, у ситуації з зосередженням російських військ біля України йдеться не про "бряцання зброєю". Адже, на його переконання, на кордоні ведеться справжня підготовка до нового військового вторгнення до України. Ситуація на кордоні є катастрофічною, там зосереджено вже 90 тисяч російських військових, заявив посол. За його словами, безпеку Україні могло би гарантувати членство в НАТО.

"Нам треба зробити все можливе, щоб запобігти тому, що завтра чи післязавтра на нас може напасти Путін. І для цього є єдина можливість, а саме, що Україна нарешті стане членом НАТО", - вважає Мельник. Якби Україна була членом Альянсу в 2014 році, то до анексії Криму та війни на Донбасі не дійшло би, переконаний посол.

Думки про ядерну зброю

"Або ми є частиною такого об'єднання, як НАТО... або ж у нас залишається єдиний варіант - самим озброюватися, можливо, знову замислитися про ядерний статус. Як інакше, ми можемо гарантувати нашу оборону", - розмірковує дипломат.

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Як повідомлялося, Німеччина та США переконані, що Росія має скоротити свою військову присутність біля кордонів з Україною, щоб знизити таким чином напруження в регіоні. Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) після телефонної бесіди німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) та американського президента Джо Байдена в середу, 14 квітня.

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Повідомлення про стягування військ РФ почали надходити на початку квітня. 14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заявила, що Росія зосередила до 25 тисяч військових в анексованому Криму та поблизу кордону України. У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.