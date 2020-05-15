Посол США у ФРН анонсував нові санкції проти "Північного потоку-2"

Сполучені Штати Америки готові запровадити нові санкції через газопровід "Північний потік - 2". Про це посол країни у Німеччині Річард Гренелл розповів в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, опублікованому у вівторок, 26 травня. За його словами, законопроєкт "може бути ухвалений швидко, попри виборчу кампанію" в США. Подальші штрафні заходи "знаходять підтримку серед усіх партій", наголосив дипломат, який кількома днями раніше зустрівся з сенаторами і конгресменами в США.

Посол не уточнив, в чому полягатимуть можливі санкції. За версією видання, мова може йти про обмежуючі заходи щодо фірм, які обслуговують газопровід, або компаній, які будуть приймати російський газ.

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Крім того, Гренелл закликав федеральний уряд ФРН переосмислити свою політику щодо Росії. Німеччині слід "припинити годувати звіра", в той час як НАТО не отримує достатню фінансову підтримку від німецької сторони, зазначив посол.

Берлін стурбований позицією США у світлі пандемії

Своєю чергою офіційний Берлін висловив заклопотаність твердженнями американської сторони. "Час, коли пандемія чинить величезний тиск на країни в усьому світі, не підходить для того, щоб розкручувати спіраль ескалації і погрожувати подальшими екстратериторіальними, тобто такими, що суперечать міжнародному праву, санкціями", - заявила представниця міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра (Peter Atlmaier).

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Газопровід повинен бути прокладений по дну Балтійського моря паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить "Північний потік - 2" (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку труб. США, низка європейських держав, а також Україна виступають проти будівництва газопроводу. На їхню думку, він посилить залежність Європи від поставок російського газу.

Будівництво трубопроводу призупинене

Трубоукладач "Академік Черський"

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" на сьогодні призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності в грудні 2019 року і передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження будь-яких активів на території країни.

Після цього глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив, що будівництво газопроводу буде завершено до кінця 2020 року і вказав, що для закінчення будівництва можна задіяти судно "Академік Черський". На початку травня судно, що належить дочірній компанії "Газпрому", встало на якір в акваторії німецького порту Мукран.