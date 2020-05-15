Посол США у ФРН анонсував нові санкції проти "Північного потоку-2"
Ресубліканці і демократи схвалюють можливі нові санкції Вашингтона за газопровід "Північний потік - 2", заявив американський посол у Німеччині Гренелл. Він закликав Берлін переосмислити політику щодо Москви.
США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2"
Сполучені Штати Америки готові запровадити нові санкції через газопровід "Північний потік - 2". Про це посол країни у Німеччині Річард Гренелл розповів в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, опублікованому у вівторок, 26 травня. За його словами, законопроєкт "може бути ухвалений швидко, попри виборчу кампанію" в США. Подальші штрафні заходи "знаходять підтримку серед усіх партій", наголосив дипломат, який кількома днями раніше зустрівся з сенаторами і конгресменами в США.
Посол не уточнив, в чому полягатимуть можливі санкції. За версією видання, мова може йти про обмежуючі заходи щодо фірм, які обслуговують газопровід, або компаній, які будуть приймати російський газ.
Крім того, Гренелл закликав федеральний уряд ФРН переосмислити свою політику щодо Росії. Німеччині слід "припинити годувати звіра", в той час як НАТО не отримує достатню фінансову підтримку від німецької сторони, зазначив посол.
Берлін стурбований позицією США у світлі пандемії
Своєю чергою офіційний Берлін висловив заклопотаність твердженнями американської сторони. "Час, коли пандемія чинить величезний тиск на країни в усьому світі, не підходить для того, щоб розкручувати спіраль ескалації і погрожувати подальшими екстратериторіальними, тобто такими, що суперечать міжнародному праву, санкціями", - заявила представниця міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра (Peter Atlmaier).
Газопровід повинен бути прокладений по дну Балтійського моря паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить "Північний потік - 2" (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку труб. США, низка європейських держав, а також Україна виступають проти будівництва газопроводу. На їхню думку, він посилить залежність Європи від поставок російського газу.
Будівництво трубопроводу призупинене
Трубоукладач "Академік Черський"
Роботи з будівництва "Північного потоку-2" на сьогодні призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності в грудні 2019 року і передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження будь-яких активів на території країни.
Після цього глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив, що будівництво газопроводу буде завершено до кінця 2020 року і вказав, що для закінчення будівництва можна задіяти судно "Академік Черський". На початку травня судно, що належить дочірній компанії "Газпрому", встало на якір в акваторії німецького порту Мукран.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Коли добудують "Північний потік-2"?
Головна газова інтрига 2020 року: коли і як Росія добудує газопровід "Північний потік-2"? Прокладення на Балтиці 160 кілометрів, що залишились, може затягнутися до першого кварталу 2021 року. Санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої судна-трубоукладачі (фото). Їх може замінити судно "Академік Черський", та йому потрібна масштабна модернізація в далекосхідному порту Находка.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Україна зберегла газовий транзит
Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Eugal збитки не загрожують
Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
"Турецький потік" поки недозавантажений
Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Азербайджанський газ для Болгарії
Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
TAP продовжує TANAP
У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
EastMed: ізраїльський газ для ЄС
2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Baltic Pipe: норвезький газ для Польші
Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Фінський ринок газу став конкурентним
У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.