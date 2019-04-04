 Посол США у Берліні погрожує німецькими фірмам санкціями через ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Посол США у Берліні погрожує німецькими фірмам санкціями через "Північний потік-2"

Американський посол у Німеччині Гренелл зазначив, що своєю підтримкою газопроводу "Північний потік-2" німецькі фірми "наражаються на санкційний ризик".

Газопровід Північний потік-2 має з'єднати Росію та Німеччину дном Балтійського моря

Газопровід "Північний потік-2" має з'єднати Росію та Німеччину дном Балтійського моря

Річард Гренелл, посол США у Німеччині, вкотре виступив з погрозами санкційних заходів проти німецьких компаній, що беруть участь у проекті газопроводу "Північний потік-2".

"З американської точки зору ця труба несе не лише газ, але й підвищений ризик санкцій", - заявив Гренелл у інтерв'ю німецькому виданню Focus, оприлюдненому у п'ятницю, 3 травня. Він також застеріг європейські країни від газової залежності від Росії, котру, за словами посла, спричинить газогін. Оператором газогону є підприємство Nord Stream AG, "дочка" російського концерну "Газпром". З німецької сторони, серед інших, у проекті спорудження газогону беруть учать енергетичний концерн Uniper та нафтогазова компанія Wintershall Dea.

DW.COM

Колишній німецький канцлер Ґергард Шредер навряд чи буде покараний через його російські зв'язки, як того хоче Україна. Але він дедалі більше під вогнем критики в Німеччині. (20.03.2018)

Консерватор Манфред Вебер, який претендує на посаду голови Єврокомісії, висловився проти нового газопроводу і тим самим проти лінії німецької канцлерки. DW - про позицію уряду ФРН щодо "Північного потоку-2". (26.04.2019)

Критика участі екс-канцлера Шредера

Гренелл також критично оцінив роль екс-канцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) у проекті будівництва "Північного потоку-2". Колишній канцлер, котрий з 1998 по 2005 рік очолював "червоно-зелену" урядову коаліцію в Німеччині у складі СДПН та Зелених, ще у 2005 році одразу після відставки очолив наглядову раду, а потім і комітет акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік-2". У 2016 році Шредер очолив також компанію Nord Stream 2, а роком пізніше обійняв посаду ради директорів російської нафтової компанії "Роснефть".

На додачу американський посол назвав дії Європи у відносинах з Росією нерішучими. За словами Гренелла, лише кілька десятків років тому "це б прозвучало абсурдним, якби Росії зійшли з рук окупація Криму, збиття літака, маніпулювання виборами і використання хімічної зброї. Неможливо уявити! А сьогодні ми бачимо, що саме так і сталося".

Нагадаємо, "Північний потік-2", який з'єднає Росію та ФРН, планують ввести в експлуатацію наприкінці 2019 року. Однак США, Україна, Польща та низка інших східноєвропейських країн намагаються зупинити реалізацію проекту, посилаючись на загрозу з боку РФ. Україна і східноєвропейські країни також побоюються втратити доходи від транзиту російського газу. У Берліні наголошують, що проект має суто економічний характер та намагаються домогтися від "Газпрому" гарантій подальшого транзиту Україною. 

Дивитись відео 02:58

"Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019)

Аудіо й відео до теми

"Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019)  

Також за темою

Deutschland Nord Stream 2 vor der Insel Rügen | Verlegeschiff Audacia

Євродепутати поширили Газову директиву ЄС на "Північний потік-2" 04.04.2019

Європарламент проголосував за поширення Газової директиви ЄС на "Північний потік-2". DW з'ясовувала, чи можливі винятки з неї для газогону з Росії до Німеччини в обхід України.

Deutschland Nord Stream 2 vor der Insel Rügen

Посол США у ФРН пригрозив німецьким фірмам санкціями через "Північний потік-2" 13.01.2019

Дипломат Річард Гренелл розіслав німецьким фірмам, що беруть участь в реалізації проекту "Північний потік-2", листи з погрозами санкцій. МЗС ФРН розкритикувало дії Гренелла, повідомляє видання Bild am Sonntag.

Deutschland Nord Stream 2 vor der Insel Rügen

"Північний потік-2": кому саме загрожують санкції США 18.01.2019

Посол США у ФРН закликав німецькі компанії переглянути участь у "Північному потоці-2". Яким західним фірмам загрожують американські санкції через російський газопровід, і чи можуть вони зупинити проект? DW відповідає.

Реклама

Докладно

default

Як обійти цензуру в інтернеті

Цензура в інтернеті торкнулась мільйонів людей. Які інструменти допоможуть користувачам обійти її? Добірка DW.  

Нафтова платформа компанії Wintershall

Злиття Wintershall і DEA відбулося

Завершилося об'єднання компаній Wintershall та DEA в Wintershall DEA.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  