Посол США у Берліні погрожує німецькими фірмам санкціями через "Північний потік-2"

Річард Гренелл, посол США у Німеччині, вкотре виступив з погрозами санкційних заходів проти німецьких компаній, що беруть участь у проекті газопроводу "Північний потік-2".

"З американської точки зору ця труба несе не лише газ, але й підвищений ризик санкцій", - заявив Гренелл у інтерв'ю німецькому виданню Focus, оприлюдненому у п'ятницю, 3 травня. Він також застеріг європейські країни від газової залежності від Росії, котру, за словами посла, спричинить газогін. Оператором газогону є підприємство Nord Stream AG, "дочка" російського концерну "Газпром". З німецької сторони, серед інших, у проекті спорудження газогону беруть учать енергетичний концерн Uniper та нафтогазова компанія Wintershall Dea.

Критика участі екс-канцлера Шредера

Гренелл також критично оцінив роль екс-канцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) у проекті будівництва "Північного потоку-2". Колишній канцлер, котрий з 1998 по 2005 рік очолював "червоно-зелену" урядову коаліцію в Німеччині у складі СДПН та Зелених, ще у 2005 році одразу після відставки очолив наглядову раду, а потім і комітет акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік-2". У 2016 році Шредер очолив також компанію Nord Stream 2, а роком пізніше обійняв посаду ради директорів російської нафтової компанії "Роснефть".

На додачу американський посол назвав дії Європи у відносинах з Росією нерішучими. За словами Гренелла, лише кілька десятків років тому "це б прозвучало абсурдним, якби Росії зійшли з рук окупація Криму, збиття літака, маніпулювання виборами і використання хімічної зброї. Неможливо уявити! А сьогодні ми бачимо, що саме так і сталося".

Нагадаємо, "Північний потік-2", який з'єднає Росію та ФРН, планують ввести в експлуатацію наприкінці 2019 року. Однак США, Україна, Польща та низка інших східноєвропейських країн намагаються зупинити реалізацію проекту, посилаючись на загрозу з боку РФ. Україна і східноєвропейські країни також побоюються втратити доходи від транзиту російського газу. У Берліні наголошують, що проект має суто економічний характер та намагаються домогтися від "Газпрому" гарантій подальшого транзиту Україною.