 Посол США повернеться до Москви цього тижня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2021

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Новини

Посол США повернеться до Москви цього тижня

Посол США в Росії Джон Салліван повернеться до Москви цього тижня, повідомили в Державному департаменті США.

Джон Салліван

Посол США в РФ Джон Салліван

Американський посол у РФ Джон Салліван повернеться до Москви цього тижня, повідомив у понеділок, 21 червня, речник Державного департаменту США Нед Прайс. За його словами, Сполучені Штати залишаються відданими "відкритим каналам комунікацїі з російським урядом, як для того, щоб просувати інтереси США, так і для зменшення ризику непорозумінь між двома країнами".

Нагадаємо, що 16 червня президент Росії Володимир Путін, виступаючи на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, оголосив, що сторони домовилися про взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона. Російський посол Анатолій Антонов відбув до США ще 20 червня.

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Відносини між США та Росією загострилися після оприлюднення в березні інтерв'ю Байдена, в якому американський президент відповів ствердно на питання, чи вважає він Путина "вбивцею". Після цього Антонов відбув для консультацій в Москву, а в квітні посол США в РФ Джон Салліван відлетів для консультацій у Вашингтон.

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