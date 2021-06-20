Посол США повернеться до Москви цього тижня

Американський посол у РФ Джон Салліван повернеться до Москви цього тижня, повідомив у понеділок, 21 червня, речник Державного департаменту США Нед Прайс. За його словами, Сполучені Штати залишаються відданими "відкритим каналам комунікацїі з російським урядом, як для того, щоб просувати інтереси США, так і для зменшення ризику непорозумінь між двома країнами".

Нагадаємо, що 16 червня президент Росії Володимир Путін, виступаючи на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, оголосив, що сторони домовилися про взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона. Російський посол Анатолій Антонов відбув до США ще 20 червня.

Читайте також: Женевське потепління: підсумки саміту Путіна та Байдена

Відносини між США та Росією загострилися після оприлюднення в березні інтерв'ю Байдена, в якому американський президент відповів ствердно на питання, чи вважає він Путина "вбивцею". Після цього Антонов відбув для консультацій в Москву, а в квітні посол США в РФ Джон Салліван відлетів для консультацій у Вашингтон.