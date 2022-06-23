Посол Мельник: Ніщо не заважає Німеччині передати ЗСУ частину озброєнь Бундесверу

Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що Німеччина може надавати й надалі значно більше важких озброєнь Україні. Про це дипломат розповів у інтерв'ю державній інформагенції "Укрінформ", оприлюднене в четвер, 23 червня.

За словами Мельника, українська сторона чудово розуміє "обмежені можливості Бундесверу після багатьох років економії". Попри це "наявний ресурс військової допомоги Україні для відбиття російської агресії цілком дозволяє подальші поставки нам озброєння", переконаний дипломат, котрий аргументує свою думку в тому числі й інсайдерською інформацією.

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"Ніщо не заважає Берліну ухвалити рішення про направлення нашим ЗСУ бодай частини із близько 800 одиниць транспортних танків Fuchs, 325 бойових танків Leopard-2 чи 380 бойових машин піхоти Marder, що жодною мірою не зменшить обороноздатність країни", - впевнений український дипломат.

Київ хоче придбати 10 ППО IRIS-T та 100 Panzerhaubitze 2000

Також Мельник вказав на важливість налагодження "стратегічного діалогу з німецьким ВПК, який є четвертим за потужністю у світі". "Ідеться як про короткострокове постачання важкої зброї старих зразків, наприклад, 100 вже згаданих БМП Marder і 88 танків Leopard-1 могли б бути покроково поставлені в Україну протягом року (...), так і про потужні проєкти у середньостроковій перспективі", - пояснив посол. Зокрема, він сподівається на підтримку з боку Берліна у закупівлі подальших 10 стаціонарних систем протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, що вважаються одними з найсучасніших у світі й мають потенціал гарантувати в майбутньому безпечне небо над Україною.

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"Мені та нашій команді вдалося подолати шалений політичний опір і в тісній (...) взаємодії з виробником - компанією Diehl Defence - домогтися укладення контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 мільйонів євро, причому коштом німецького уряду", - розповів Мельник. За його даними, "навіть у Бундесверу немає поки такої ППО".

Так само він очікує на "зелене світло" з Берліна на придбання 100 нових САУ Panzerhaubitze 2000, додав дипломат. "Відповідну пропозицію ми вже отримали від німецької промисловості", - зазначив він.

Крім бронетехніки та ЗРК, український диппредставник у ФРН згадав також і можливість придбання в Німеччини ультрасучасних бойових кораблів та субмарин для Військово-морських сил України.

Найбільша додана вартість візиту Шольца до Києва

У розмові Мельник також прокоментував нещодавній візит канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Києва. "Саме у Києві канцлер Шольц вперше офіційно виступив за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Мабуть, саме у цьому і полягає головна додана вартість приїзду до Києва глави федерального уряду", - припустив посол.

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