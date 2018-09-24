Посольство ФРН у Києві закликає покращити фінансування НСТУ

Посольство Німеччини в Україні у четвер, 27 вересня, закликало український уряд забезпечити надійне фінансування "Національної суспільної телерадіокомпанії України" (НСТУ).

"Німеччина за останні роки зробила вагомий внесок у заснування й оснащення НСТУ. Безперешкодна робота Суспільного напередодні виборів для України є першочерговою", - наголосив посол ФРН в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel), слова якого посольство наводить у повідомленні в соцмережі Twitter.

Дипломат закликав якнайшвидше вирішити фінансові проблеми НСТУ та забезпечити надійне фінансування мовника на наступні роки.

Як повідомлялося раніше, Державний концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) 25 вересня припинив аналогову трансляцію телеканалу "UA:Перший" за борги. За інформацією концерну, заборгованість НСТУ за отримані послуги з трансляції телепрограм становила майже 69,4 мільйона гривень. Раніше у червні РРТ був змушений призупинити аналогову трансляцію телеканалу в низці міст України.

Як зазначено на офіційному сайті НСТУ, суспільний мовник розуміє цей вимушений крок із боку концерну РРТ і не має "фінансової можливості виконати свої зобов’язання та оплатити послуги трансляції". "Для оплати всіх трансляцій НСТУ необхідно 330 мільйонів гривень на рік, проте виділено і передбачено в плані бюджетних асигнувань лише 54,7 мільйонів гривень", - повідомила НСТУ.