Посолка Франції в Україні обурилась через пост українського політтехнолога

Пост політтехнолога Тараса Березовця щодо зв'язку з перебуванням Володимира Зеленського в Парижі з пожежею у Нотр-Дам де Парі обурив французьку дипломатку.
Посолка Франції в Україні Ізабель Дюмон обурилася через оприлюднений у Twitter та Facebook пост політтехнолога Тараса Березовця, який у виборчій президентській кампанії підтримує Петра Порошенка.
На цих онлайн-платформах ввечері у понеділок, 15 квітня, Березовець пов'язав пожежу в соборі Паризької Богоматері з нещодавнім перебуванням в столиці Франції українського кандидата в президенти Володимира Зеленського.
На це дипломатка відповіла, написавши в мікроблозі Twitter "Як Вам не соромно!? Ганьба". При цьому Дюмон звернула на це увагу міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.
Нагадаємо, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом запалав дах собору Паризької Богоматері. Згодом вогонь знищив більшу частину покрівлі та призвів до обвалення 93-метрового шпилю.
Як відомо, кандидати у президенти України Петро Порошенко і Володимир Зеленський 12 квітня провели зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. У той же день чинного главу української держави Порошенка у Берліні приймала канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).
Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.
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У соборі Паризької Богоматері спалахнула пожежа. Не виключено, що вогонь могли спровокувати ремонті роботи в соборі, повідомляють французькі ЗМІ. (15.04.2019)