 Посолка Франції в Україні обурилась через пост українського політтехнолога | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Посолка Франції в Україні обурилась через пост українського політтехнолога

Пост політтехнолога Тараса Березовця щодо зв'язку з перебуванням Володимира Зеленського в Парижі з пожежею у Нотр-Дам де Парі обурив французьку дипломатку.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі

Пожежа в Нотр-Дам де Парі

Посолка Франції в Україні Ізабель Дюмон обурилася через оприлюднений у Twitter та Facebook пост політтехнолога Тараса Березовця, який у виборчій президентській кампанії підтримує Петра Порошенка. 

На цих онлайн-платформах ввечері у понеділок, 15 квітня, Березовець пов'язав пожежу в соборі Паризької Богоматері з нещодавнім перебуванням в столиці Франції українського кандидата в президенти Володимира Зеленського.

На це дипломатка відповіла, написавши в мікроблозі Twitter "Як Вам не соромно!? Ганьба". При цьому Дюмон звернула на це увагу міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Нагадаємо, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом запалав дах собору Паризької Богоматері. Згодом вогонь знищив більшу частину покрівлі та призвів до обвалення 93-метрового шпилю. 

Як відомо, кандидати у президенти України Петро Порошенко і Володимир Зеленський 12 квітня провели зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. У той же день чинного главу української держави Порошенка у Берліні приймала канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.

Дивитись відео 00:49

Горить собор Паризької Богоматері

DW.COM

Пожежа в Парижі: кількість жертв зроста до десяти, розслідують підпал

Правоохоронці у Парижі затримали жінку, яка мешкала у багатоповерхівці, де внаслідок пожежі загинули щонайменше десятеро людей. (05.02.2019)  

Палає собор Паризької Богоматері

У соборі Паризької Богоматері спалахнула пожежа. Не виключено, що вогонь могли спровокувати ремонті роботи в соборі, повідомляють французькі ЗМІ. (15.04.2019)  

Пожежа знищує Нотр-Дам де Парі

Пожежники досі не змогли загасити пожежу в соборі Паризької Богоматері. Обвалився центральний шпиль разом з частиною даху будівлі, вогонь перекинувся на одну з башт західного фасаду. (15.04.2019)  

Аудіо й відео до теми

Горить собор Паризької Богоматері  

Також за темою

Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame

Пожежа знищує Нотр-Дам де Парі 15.04.2019

Пожежники досі не змогли загасити пожежу в соборі Паризької Богоматері. Обвалився центральний шпиль разом з частиною даху будівлі, вогонь перекинувся на одну з башт західного фасаду.

Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame

Пожежники: башти Нотр-Дам де Парі очевидно вдалось врятувати 15.04.2019

Пожежники та співробітники собору Паризької Богоматері рятують з охопленої пожежею будівлі статуї та інші твори мистецтва.

Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt

Палає собор Паризької Богоматері 15.04.2019

У соборі Паризької Богоматері спалахнула пожежа. Не виключено, що вогонь могли спровокувати ремонті роботи в соборі, повідомляють французькі ЗМІ.

Реклама

Докладно

Роботи з ліквідації наслідків аварії на АЕС Фукусіма

У Фукусімі почали вилучати ядерне паливо зі зруйнованої АЕС

На АЕС "Фукусіма" в Японії розпочали роботи з вилучення паливних стержнів зі зруйнованих 2011 року реакторів.  

Співробітники польської державної нафтогазової компанії PGNiG

Єврокомісія допоможе Польщі в диверсифікації поставок газу

Проект газопроводу Baltic Pipe отримає підтримку Єврокомісії на понад 200 мільйонів євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  