Посолка Франції в Україні обурилась через пост українського політтехнолога

Посолка Франції в Україні Ізабель Дюмон обурилася через оприлюднений у Twitter та Facebook пост політтехнолога Тараса Березовця, який у виборчій президентській кампанії підтримує Петра Порошенка.

На цих онлайн-платформах ввечері у понеділок, 15 квітня, Березовець пов'язав пожежу в соборі Паризької Богоматері з нещодавнім перебуванням в столиці Франції українського кандидата в президенти Володимира Зеленського.

На це дипломатка відповіла, написавши в мікроблозі Twitter "Як Вам не соромно!? Ганьба". При цьому Дюмон звернула на це увагу міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Нагадаємо, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом запалав дах собору Паризької Богоматері. Згодом вогонь знищив більшу частину покрівлі та призвів до обвалення 93-метрового шпилю.

Як відомо, кандидати у президенти України Петро Порошенко і Володимир Зеленський 12 квітня провели зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. У той же день чинного главу української держави Порошенка у Берліні приймала канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.