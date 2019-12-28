Посолка США у Польщі відреагувала на слова Путіна щодо ролі країни у Другій світовій

Посолка США в Польщі Джорджетт Мосбахер відреагувала на слова президента Росії Володимира Путіна щодо ролі Польщі у Другій світовій війні. "Дорогий президенте Путін, Гітлер і Сталін вступили в змову, щоб почати Другу світову війну. Це факт. Польща була жертвою цього жахливого конфлікту", - написала Мосбахер у своєму Twitter у понеділок, 30 грудня.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив, що Путін "багато разів брехав про Польщу", завжди роблячи це "свідомо". "Слова президента Путіна сприймаю як спробу приховати наявні проблеми. Російський лідер прекрасно знає, що його звинувачення не мають нічого спільного з дійсністю - що в Польщі немає ні пам'ятників Гітлеру, ні пам'ятників Сталіну. Такі пам'ятники були на нашій землі виключно тоді, коли їх споруджували агресори і злочинці - гітлерівська Німеччина і радянська Росія", - йдеться у заяві Моравецького, розміщеній на його сайті.

Польський прем'єр також наголосив, що "без участі Сталіна в розділі Польщі і без природних ресурсів, які Сталін постачав Гітлеру, німецька махина не завоювала б Європу". "Завдяки Сталіну Гітлер міг безкарно захоплювати чергові країни, зігнати євреїв з усього континенту в гетто і готуватися до Голокосту - одного з найбільш масштабних злочинів в історії людства", - зазначив Моравецький.

Суперечка на історичну тематику між Варшавою та Москвою останніми днями загострилася: під час пресконференції 19 грудня Путін заявив, що Польща "сама взяла участь в поділі Чехословаччини", а радянські війська увійшли до Польщі після того, як "польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни". Пізніше він також заявив, що посол Польщі в нацистській Німеччині Юзеф Липський підтримував ідею Гітлера вислати євреїв в Африку. "Сволота, свиня антисемітська - по-іншому сказати не можна", - сказав Путін.

Після цього в МЗС Польщі був викликаний посол РФ в Варшаві Сергій Андрєєв. Польща "в різкій формі" висловила "свої заперечення у зв'язку з помилковими історичними твердженнями високопоставлених російських осіб", підкреслив заступник глави МЗС Польщі Марчін Пшидач. Росія намагається применшити "свою частку відповідальності за руйнування миру в Європі", впевнений він.

У Польщі агресорами вважають як нацистську Німеччину, так і більшовицький СРСР - відповідно до пакту Молотова-Ріббентропа та таємного протоколу щодо розділу Польщі. У Москві ж кажуть, що пакт дозволив СРСР відтягнути початок нацистського вторгнення та підготувати до війни армію. Приводом для свіжих суперечок на цю тему стала резолюція Європейського парламенту, яка покладає на Москву частину відповідальності за початок Другої світової війни. Президент РФ тричі за тиждень засудив цей документ і назвав його "повною маячнею". Путін наполягав, що не німецько-радянський пакт, а Мюнхенська змова за участі країн Заходу "послужила поворотним моментом в історії, після якого Друга світова війна стала неминучою".