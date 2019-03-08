 Посолка США не передавала Луценку списку ″недоторканних″ для правосуддя осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

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Новини

Посолка США не передавала Луценку списку "недоторканних" для правосуддя осіб

У посольстві США відповіли на закиди генпрокурора Луценка щодо начебто передачі йому посолкою Йованович списку людей, яких не варто притягати до відповідальності.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

Заява генерального прокурора України Юрія Луценка про те, що посолка США в Україні Марі Йованович начебто передала йому список "недоторканних" для правосуддя осіб, не відповідають дійсності. Про це у четвер, 21 березня, повідомили у посольстві США у відповідь на відповідний запит від ТСН українського телеканалу "1+1".

"Заяви генерального прокурора України не відповідають дійсності й мають на меті послабити репутацію посла Йованович", - ідеться в документі посольства США, де також зазначається, що звинувачення на адресу представників США є проявом корупції. "Такі атаки поглиблюють нашу рішучість допомогти Україні в досягненні перемоги в боротьбі з корупцією", - зазначили в американському дипломатичному відомстві.

Напередодні низка українських ЗМІ оприлюднила заяви генерального прокурора України про те, що посолка США в Україні Марі Йованович надала йому список людей, від переслідування яких слід утриматися. Зазначені заяви Луценко озвучив в інтерв'ю американському виданню The Hill. "На жаль, на першій зустрічі посол США в Києві дала мені список людей, яких ми не маємо притягати до відповідальності, -  заявив Луценко та додав, що "моя відповідь була, що це неприпустимо".

Водночас The Hill пише, що Державний департамент США назвав таку заяву генпрокурора України "цілковитою вигадкою".

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Посилання в інтернеті

https://thehill.com/hilltv/rising/434875-top-ukrainian-justice-official-says-us-ambassador-gave-him-a-do-not-prosecute?fbclid=IwAR3RBUB5AhYy24BMPCpg7ex98W-8lDaURwt8kX45BRLlOp3hrF6RjZF-4bw

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Чи справді Луценко - найуспішніший генпрокурор України? (30.01.2019)  

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