Посолка США не передавала Луценку списку "недоторканних" для правосуддя осіб

Заява генерального прокурора України Юрія Луценка про те, що посолка США в Україні Марі Йованович начебто передала йому список "недоторканних" для правосуддя осіб, не відповідають дійсності. Про це у четвер, 21 березня, повідомили у посольстві США у відповідь на відповідний запит від ТСН українського телеканалу "1+1".

"Заяви генерального прокурора України не відповідають дійсності й мають на меті послабити репутацію посла Йованович", - ідеться в документі посольства США, де також зазначається, що звинувачення на адресу представників США є проявом корупції. "Такі атаки поглиблюють нашу рішучість допомогти Україні в досягненні перемоги в боротьбі з корупцією", - зазначили в американському дипломатичному відомстві.

Напередодні низка українських ЗМІ оприлюднила заяви генерального прокурора України про те, що посолка США в Україні Марі Йованович надала йому список людей, від переслідування яких слід утриматися. Зазначені заяви Луценко озвучив в інтерв'ю американському виданню The Hill. "На жаль, на першій зустрічі посол США в Києві дала мені список людей, яких ми не маємо притягати до відповідальності, - заявив Луценко та додав, що "моя відповідь була, що це неприпустимо".

Водночас The Hill пише, що Державний департамент США назвав таку заяву генпрокурора України "цілковитою вигадкою".