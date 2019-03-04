Посолка США в України виступила за зміну керівника САП

Посолка США в Україні Марі Йованович вважає доцільною зміну керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького. "Задля цілісності антикорупційних інституцій має бути змінений спеціальний антикорупційний прокурор. Тому, хто був спійманий на наданні консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності за обвинуваченнями в корупції, не можна довірити вести ці ж справи", - заявила вона у виступі з нагоди п'ятою річниці заснування Українського кризового медіа-центру. Текст виступу Йованович у вівторок, 5 березня, оприлюднено на сайті посольства США в Україні.

Нагадаємо, весною 2018 року Генеральна прокуратура України (ГПУ) відкрила кримінальне провадження проти Холодницького за підозрою в розголошенні відомостей досудового розслідування. Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник заявляв про підозри щодо Холодницького у здійсненні тиску на суд, чиновників і свідків із метою надання ними неправдивих свідчень.

Він також закидав Холодницькому "злив" інформації про заплановані обшуки НАБУ і тиск на підлеглих прокурорів і наголосив, що НАБУ відмовляється співпрацювати з керівником САП.

4 квітня НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій в робочому кабінеті Холодницького, а саме - дані, здобуті за допомогою прослуховувального пристрою. Сам Холодницький вважає, що записи, зроблені під час проведення негласних слідчих дій у його кабінеті, - це компіляція. Наприкінці грудня 2018 року слідчий Головного слідчого управління Служби безпеки України закрив кримінальне провадження проти Холодницького за підозрою в розголошенні відомостей досудового розслідування.

Створення та становлення нових антикорупційних органів в Україні здійснювалося за підтримки ЄС, США та міжнародних організацій.

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