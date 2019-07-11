Посли G7 прокоментували ініціативу Зеленського щодо люстрації

Притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою є правильним кроком, заявили у п'ятницю, 12 липня, посли країн Великої сімки (G7). "З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер. Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком. Водночас на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, що мала місце після Революції гідності", - зазначено в заяві послів G7, оприлюдненій у Twitter.

Вони також зазначили, що виборчі зміни та політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового покладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна"

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України свій законопроєкт про розширення люстрації на чиновників часів президентства Петра Порошенка. Документом пропонується розширити норми закону про очищення влади на президента України, народних депутатів, голову Верховної Ради, його першого заступника і заступників та на членів Вищої ради юстиції, а також на всіх інших посадових і службових осіб, включно з виборними посадами.

Своєю чергою Порошенко заявив, що ця ініціатива Зеленського є доказом "проросійського реваншизму". За словами експрезидента, озвучена Зеленським ідея може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх, йдеться у повідомленні очолюваної ним партії "Європейська солідарність".

"Прозвучала фантастична ініціатива: люструвати всіх, хто з 2014 по 2019 роки перебували у виконавчій чи законодавчій владі. Тих, хто боронив державу, будував державу. Люструвати для того, щоб звільнити місце для "п'ятої колони"", - сказав Порошенко.

За його словами, згідно з ініціативою Зеленського, люстровані мають бути Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, Юрій Шухевич, Дмитро Ярош, волонтерка Тетяна Ричкова, міністри Степан Полторак та Павло Клімкін та інші політики.