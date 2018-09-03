 Посли ЄС подовжили санкції проти РФ через Україну, Захарченка виключили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2018

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Новини

Посли ЄС подовжили санкції проти РФ через Україну, Захарченка виключили

Європейський Союз ще на півроку продовжив санкції проти російських громадян та компаній через агресію в Україні. Зі списку виключили Олександра Захарченка - загиблого ватажка донецьких сепаратистів.

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Посли країн Європейського Союзу у середу, 5 вересня, подовжили індивідуальні санкції проти російських фізичних та юридичних осіб через дестабілізацію України. Санкції подовжено ще на шість місяців.

У "чорний список" ЄС входять 154 особи та 44 організації - переважно російські. Їм заборонені поїздки до ЄС, а їхні активи заморожені. Колишній ватажок проросійських сепаратистів у Донецьку Олександр Захарченко, що загинув 31 серпня, вибув зі списку.

Президент України Петро Порошенко привітав подовження санкцій. "Вітаю новину з Брюсселя про логічне рішення послів ЄС продовжити на півроку індивідуальні санкції проти Росії щодо понад 150 осіб та близько 50 компаній за агресію проти України", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Адресні санкції щодо осіб, організацій і компаній, пов'язаних із діяльністю, яка "порушує або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України" почали вводити з 17 березня 2014 року. Спочатку до списку увійшли 21 фізична особа. Згодом цей список постійно розширювався, і до 2018 року він містив уже понад 150 прізвищ. Також санкції поширюються на компанії та організації, що ведуть діяльність у Криму, або у самопроголошених квазіутвореннях на тимчасово окупованих окремих територіях Донецької та Луганської областей. 

Зараз також діють економічні санкції проти Росії, що були запроваджені через анексію Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі. Вони, вочевидь, будуть подовжені, але навряд чи розширені, зазначає інформагенція Reuters. У Великобританії, натомість, раніше закликали ЄС посилити заходи впливу на РФ через справу отруєння Скрипалів.

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    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


DW.COM

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Чотири роки під санкціями: хто в Росії зазнав обмежень Заходу (24.04.2018)  

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