 Посли країн Великої сімки привітали угоду України з МВФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

Посли країн Великої сімки привітали угоду України з МВФ

Посли країн Великої сімки привітали угоду України і Міжнародного валютного фонду про початок нової 14-місячної програми stand-by на 3,9 мільярда доларів.

Посли Великої сімки привітали угоду між Україною та МВФ

Посли країн Великої сімки привітали угоду між Україною та МВФ

Посли країн Великої сімки (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) привітали домовленість України і Міжнародного валютного фонду (МВФ) про початок нової програми stand-by. Про це в понеділок, 22 жовтня, повідомила в Twitter "Група підтримки України".

DW.COM

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди щодо нової 14-місячної програми stand-by на майже чотири мільярди доларів. (19.10.2018)

Посли вважають цю домовленість ключовим кроком на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності України та продовження економічного зростання.

Нагадаємо, що 19 жовтня українська влада та МВФ домовилися щодо нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by на 3,9 мільярда доларів. Вона передбачає проведення реформ у багатьох сферах, а також продовженні фіскальної консолідації та зниженні рівня інфляції.

Як відомо, МВФ схвалив програму співпраці з Україною у березні 2015 року терміном на чотири роки з обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів. Але допомога МВФ була заморожена з квітня 2017 року, оскільки реформи в Україні сповільнилися і уряд відмовлявся підвищувати ціни на газ.

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