Посла ФРН викликають на розмову до МЗС Росії через Навального

Міністерство закордонних справ Росії викликає на розмову посла ФРН в Росії Гезу фон Гейра (Geza von Geyr) для бесіди у зв'язку з ситуацією навколо російського опозиціонера Олексія Навального. Про це у вівторок, 8 вересня, повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в соцмережі Facebook.

Згодом цю інформацію підтвердили також і в пресслужбі німецької дипмісії в Москві в коментарі інформагенції "Інтерфакс". "У посла завтра відбудеться бесіда в МЗС (Росії. - Ред.)", - поінформували в посольстві.

Як пояснила Марія Захарова, в Москві очікують від Німеччини даних щодо ситуації з Навальним. Речниця російського дипломатичного відомства закинула Берліну, що той "блефує" в ситуації з Навальним.

"Ми очікуємо від Берліна надання всіх наявних даних: як результатів лабораторних досліджень Бундесверу, так і якихось свідчень, якими володіє МЗС ФРН", - заявила Захарова журналістам.

Як повідомлялося, раніше німецькі лікарі відмовилися від спільної експертизи з росіянами. Днями російські лікарі запропонували створити спільну з німецькими колегами експертну групу, щоб "встановити причину стану" Навального.

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Як повідомлялося, 7 вересня берлінська клініка Charité повідомила, що стан здоров'я Навального покращився і його вивели зі штучної коми. За словами медиків, Навальний реагує на вербальні подразники. Однак довгострокові наслідки отруєння ще занадто рано оцінювати, наголосили лікарі.

Спецлабораторія Збройних сил Німеччини - Бундесверу на прохання Charité провела аналіз проб, взятих у росіянина. Експерти встановили сліди хімічної речовини групи "Новачок", їхні висновки не підлягають сумніву, повідомив раніше офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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