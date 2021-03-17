Посла РФ в США запросили в Москву для консультацій після заяв Байдена про Путіна

Посла Росії в США Анатолія Антонова в середу, 17 березня, запросили в Москву для консультацій. Зокрема, щоб обговорити "що робити і куди рухатися далі в контексті відносин з США", повідомила речниця міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Марія Захарова.

Раніше того ж дня телекомпанія ABC оприлюднила інтерв'ю з президентом США Джо Байденом, який відповів "так" на питання журналіста про те, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна вбивцею.

При цьому Байден пообіцяв, що Путін поплатиться за спроби вплинути на результат президентських виборів в США 2020 року на користь колишнього глави Білого дому Дональда Трампа. Байден не уточнив, які саме заходи збирається вжити його адміністрація.

Санкції США проти Кремля через Навального

Тим часом Міністерство торгівлі США і Державний департамент 17 березня розмістили у Федеральному реєстрі інформацію про нові експортні обмеження щодо Росії через використання нею хімічної зброї проти власних громадян.

Ці обмеження передбачають заборону експорту та імпорту озброєнь, а також надання Росії послуг оборонного призначення з боку США. Ці санкції почнуть діяти з 18 березня.

Згідно з американським документом, російський уряд після спроби отруєння Сергія і Юлії Скрипалів нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок" в березні 2018 року в Великобританії знову застосував його в серпні 2020 року проти російського опозиціонера Олексія Навального.

У Держдумі звинувачують США у втручанні у вибори в РФ

Водночас МЗС РФ виступило із заявою ввечері 17 березня, у якій стверджується, що останніми роками Вашингтон завів російсько-американські відносини "по суті справи в глухий кут".

При цьому в документі підкреслюється, що Москва зацікавлена ​​в тому, щоб не допустити незворотної деградації двосторонніх відносин, "якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики".

Раніше глава комісії Держдуми з втручання іноземних держав у справи Росії Василь Піскарьов заявив, що його колеги готові передати послу РФ у Вашингтоні "неспростовні докази" втручання США в російські вибори. Він заявив про "десятки методичок" американських політтехнологів і неурядових організацій щодо впливу на виборчі кампанії в Росії.