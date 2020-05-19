Послаблення карантину у Львові: дезінфекційні кабіни та температурний контроль

У недільний полудень, 17 травня, літні майданчики ресторанів навколо львівської Ратуші заповнені на 80 відсотків. Перехожі неквапливо гуляють площею Ринок та розглядають старі кам'яниці. Головна площа Львова потроху оживає. Рестораторам у Львові дозволили працювати ще 11 травня, тобто вони були серед перших підприємців, які відчинили свої двері після карантину, запровадженого у березні для боротьби з епідемією хвороби COVID-19, тож не приховують радості. "Ми понад два місяці були зачинені. У нас не працювала навіть доставка - посередники брали за неї надто великий відсоток. Тому, звичайно, ми радіємо, що відкрилися", - каже Наталія Рось, директорка одного з закладів. Вона додає, що дотриматись всіх санітарно-гігієнічних вимог, які поставила перед рестораторами влада, було нескладно. "Не проблема було закупити дезінфектори, розставити столики на безпечну відстань чи попросити офіціантів носити маски та рукавички. Найскладніше в усіх цих вимогах - це пояснювати нашим клієнтам, що треба дотримуватись нових правил. Наприклад, що не можна сідати більше, ніж по чотири особи за стіл", - каже Рось.

Офіціанти львівських ресторанів тепер повинні носити захисні маски

Поки що в її закладі відвідувачів небагато. Люди замовляють, здебільшого, пиво або каву, каже рестораторка. За словами Наталії Рось, нинішньої кількості відвідувачів недостатньо, щоб сплачувати за комунальні послуги і виплачувати повноцінні зарплати працівникам. "Зараз ми працюємо, радше, щоб нагадати про себе нашим постійним клієнтам", - каже директорка. Відвідувачка закладу Олеся зізналась, що не є постійною клієнткою, але не боїться проводити час у закладі. "Вони в масках, рукавичках. Не бачу причин боятись", - говорить дівчина.

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Музеї радіють відвідувачам

Окрім літніх терас закладів харчування, з 11 травня у Львові запрацювали ще й три музеї просто неба. Директор одного з них, музею "Личаківський цвинтар", Михайло Нагай каже, що сам був здивований великою кількістю відвідувачів. "В суботу, 16 травня, у нас було 65 відвідувачів. А в неділю - навіть 110. Це люди, які купували квитки. Очевидно, що більшість з них - це гості з інших міст, які добрались сюди своїм ходом. Хоча це все одно в 10 разів менше, аніж в докарантинний період", - розповідає він.

Відвідувачам Личаківського цвинтаря у Львові пропонують пройти через дезінфекційну кабіну

Для прийому відвідувачів тут також свої правила: при вході усім міряють температуру і пропонують пройти через дезінфікувальну кабіну, де пара обробляє людину антисептиком. "Більшість людей погоджуються пройти через цю кабіну, але не всі. Водночас, ми не можемо їх змушувати", - додає Михайло Нагай. Але міряти температуру мусять обов'язково всім. "За правилами, якщо в людини висока температура і вона наполягає на тому, щоб все одно пройти в такому стані, то ми маємо право її не пустити і навіть викликати поліцію", - каже директор музею.

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Штрафи за порушення правил

Перукарням і магазинам непродовольчих товарів у Львові почали працювати не так, як в інших містах України, де вони здебільшого відкрилися 11 травня. "У нас зростала кількість хворих, тому ми вирішили підійти до процесу послаблення карантину поетапно. Щоб, наприклад, не робити скупчення людей в торгових центрах, ми розтягнули відкриття магазинів в часі. Спершу ми відкрили магазини з побутовою технікою, посудом. А вже на кінець залишили магазини одягу і взуття, які запрацювали тільки з 18 травня", - розповідає керівниця міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Галина Слічна. Для кожної групи підприємців склали свій протокол роботи в умовах послаблення карантину.

Контроль температури тіла - ще один елемент роботи Личаківського цвинтаря під час карантину

За тим, щоб підприємці їх дотримувались, наглядають представники поліції разом із спеціальними моніторинговими групами, куди входять також працівники виконавчих органів міської ради та представники Держпродспоживслужби. За словами Галини Слічної, спершу вони попереджають порушників. "Якщо підприємці не реагують і не виправляють порушення, то ми ухвалюємо рішення про закриття. Так, як було з продовольчими ринками, де не дотримувались прописаних правил", - каже представниця Львівської міськради. За її словами, за минулий тиждень моніторингові комісії склали 75 актів про порушення і 177 попереджень. "Здебільшого, у порушників були відсутні маски, рукавички. Або вони не контролювали кількість людей, які перебували в приміщенні. За це порушення передбачається штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень", - каже Галина Слічна.

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Кількість інфекцій зростає

Водночас з послабленням карантину на Львівщині зросла кількість хворих на COVID-19. 18 травня тут було 47 нових підтверджених випадків, що було найбільшою цифрою в Україні. Для прикладу, тиждень перед тим, 11 травня, у Львові фіксували лише 27 нових випадків інфікування коронавірусом. "Не можна вважати, що це стало наслідком послаблення карантину. Це всього лиш - результати тих, хто здавав тести ще тиждень тому", - пояснює епідеміологиня Львівської обласної інфекційної лікарні Наталія Тімко. Натомість, наслідки послаблення карантину, за її словами, можна буде побачити за тиждень-два. І вона припускає, що кількість хворих може збільшитися. При цьому більшу загрозу вона бачить в маленьких крамничках, де важче організувати контроль за кількістю людей у приміщенні і дотриматись потрібної дистанції в черзі, аніж в торгових центрах.

Зі зростанням кількості людей на вулицях Львова зростає і кількість інфекованих коронавірусом

Водночас у Львівській міськраді кажуть, що готові скасувати послаблення карантину, якщо кількість хворих сильно зростатиме. "Якщо впродовж трьох днів наш показник захворюваності буде сягати 23-24 відсотки хворих від протестованих, то ми будемо приймати рішення про відновлення карантинних заходів", - пояснює Галина Слічна. Понеділок, 18 травня, був першим днем, коли цей показник становив 24 відсотки.