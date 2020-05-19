 Послаблення карантину у Львові: дезінфекційні кабіни та температурний контроль | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Послаблення карантину у Львові: дезінфекційні кабіни та температурний контроль

У Львові попри зростання кількості хворих на COVID-19 розпочався черговий етап послаблення карантинних заходів, запроваджених через поширення коронавірусу. Бізнес радіє, влада застерігає від нової хвилі інфікування.

Після послаблень карантину ресторани в Україні мають дотримуватися суворих правил гігієни

Після послаблень карантину ресторани в Україні мають дотримуватися суворих правил гігієни

У недільний полудень, 17 травня, літні майданчики ресторанів навколо львівської Ратуші заповнені на 80 відсотків. Перехожі неквапливо гуляють площею Ринок та розглядають старі кам'яниці. Головна площа Львова потроху оживає. Рестораторам у Львові дозволили працювати ще 11 травня, тобто вони були серед перших підприємців, які відчинили свої двері після карантину, запровадженого у березні для боротьби з епідемією хвороби COVID-19, тож не приховують радості. "Ми понад два місяці були зачинені. У нас не працювала навіть доставка - посередники брали за неї надто великий відсоток. Тому, звичайно, ми радіємо, що відкрилися", - каже Наталія Рось, директорка одного з закладів. Вона додає, що дотриматись всіх санітарно-гігієнічних вимог, які поставила перед рестораторами влада, було нескладно. "Не проблема було закупити дезінфектори, розставити столики на безпечну відстань чи попросити офіціантів носити маски та рукавички. Найскладніше в усіх цих вимогах - це пояснювати нашим клієнтам, що треба дотримуватись нових правил. Наприклад, що не можна сідати більше, ніж по чотири особи за стіл", - каже Рось.

Офіціанти львівських ресторанів тепер повинні носити захисні маски

Офіціанти львівських ресторанів тепер повинні носити захисні маски

Поки що в її закладі відвідувачів небагато. Люди замовляють, здебільшого, пиво або каву, каже рестораторка. За словами Наталії Рось, нинішньої кількості відвідувачів недостатньо, щоб сплачувати за комунальні послуги і виплачувати повноцінні зарплати працівникам. "Зараз ми працюємо, радше, щоб нагадати про себе нашим постійним клієнтам", - каже директорка. Відвідувачка закладу Олеся зізналась, що не є постійною клієнткою, але не боїться проводити час у закладі. "Вони в масках, рукавичках. Не бачу причин боятись", - говорить дівчина.

Читайте також: Як коронавірус змінює життя людей у Німеччині: чотири історії

Музеї радіють відвідувачам

Окрім літніх терас закладів харчування, з 11 травня у Львові запрацювали ще й три музеї просто неба. Директор одного з них, музею "Личаківський цвинтар", Михайло Нагай каже, що сам був здивований великою кількістю відвідувачів. "В суботу, 16 травня, у нас було 65 відвідувачів. А в неділю - навіть 110. Це люди, які купували квитки. Очевидно, що більшість з них - це гості з інших міст, які добрались сюди своїм ходом. Хоча це все одно в 10 разів менше, аніж в докарантинний період", - розповідає він.

Відвідувачам Личаківського цвинтаря у Львові пропонують пройти через дезінфекційну кабіну

Відвідувачам Личаківського цвинтаря у Львові пропонують пройти через дезінфекційну кабіну

Для прийому відвідувачів тут також свої правила: при вході усім міряють температуру і пропонують пройти через дезінфікувальну кабіну, де пара обробляє людину антисептиком. "Більшість людей погоджуються пройти через цю кабіну, але не всі. Водночас, ми не можемо їх змушувати", - додає Михайло Нагай. Але міряти температуру мусять обов'язково всім. "За правилами, якщо в людини висока температура і вона наполягає на тому, щоб все одно пройти в такому стані, то ми маємо право її не пустити і навіть викликати поліцію", - каже директор музею.

Читайте також: Тренування в часи пандемії: до спортзалу попри коронавірус?

Штрафи за порушення правил

Перукарням і магазинам непродовольчих товарів у Львові почали працювати не так, як в інших містах України, де вони здебільшого відкрилися 11 травня. "У нас зростала кількість хворих, тому ми вирішили підійти до процесу послаблення карантину поетапно. Щоб, наприклад, не робити скупчення людей в торгових центрах, ми розтягнули відкриття магазинів в часі. Спершу ми відкрили магазини з побутовою технікою, посудом. А вже на кінець залишили магазини одягу і взуття, які запрацювали тільки з 18 травня", - розповідає керівниця міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Галина Слічна. Для кожної групи підприємців склали свій протокол роботи в умовах послаблення карантину.

Контроль температури тіла на Личаківському цвинтарі у Львові

Контроль температури тіла - ще один елемент роботи Личаківського цвинтаря під час карантину

За тим, щоб підприємці їх дотримувались, наглядають представники поліції разом із спеціальними моніторинговими групами, куди входять також працівники виконавчих органів міської ради та представники Держпродспоживслужби. За словами Галини Слічної, спершу вони попереджають порушників. "Якщо підприємці не реагують і не виправляють порушення, то ми ухвалюємо рішення про закриття. Так, як було з продовольчими ринками, де не дотримувались прописаних правил", - каже представниця Львівської міськради. За її словами, за минулий тиждень моніторингові комісії склали 75 актів про порушення і 177 попереджень. "Здебільшого, у порушників були відсутні маски, рукавички. Або вони не контролювали кількість людей, які перебували в приміщенні. За це порушення передбачається штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень", - каже Галина Слічна.

Читайте також: Книжки для карантину: десять німецьких шедеврів в українському перекладі

Кількість інфекцій зростає

Водночас з послабленням карантину на Львівщині зросла кількість хворих на COVID-19. 18 травня тут було 47 нових підтверджених випадків, що було найбільшою цифрою в Україні. Для прикладу, тиждень перед тим, 11 травня, у Львові фіксували лише 27 нових випадків інфікування коронавірусом. "Не можна вважати, що це стало наслідком послаблення карантину. Це всього лиш - результати тих, хто здавав тести ще тиждень тому", - пояснює епідеміологиня Львівської обласної інфекційної лікарні Наталія Тімко. Натомість, наслідки послаблення карантину, за її словами, можна буде побачити за тиждень-два. І вона припускає, що кількість хворих може збільшитися. При цьому більшу загрозу вона бачить в маленьких крамничках, де важче організувати контроль за кількістю людей у приміщенні і дотриматись потрібної дистанції в черзі, аніж в торгових центрах.

Зі зростанням кількості людей на вулицях Львова зростає і кількість інфекованих коронавірусом

Зі зростанням кількості людей на вулицях Львова зростає і кількість інфекованих коронавірусом

Водночас у Львівській міськраді кажуть, що готові скасувати послаблення карантину, якщо кількість хворих сильно зростатиме. "Якщо впродовж трьох днів наш показник захворюваності буде сягати 23-24 відсотки хворих від протестованих, то ми будемо приймати рішення про відновлення карантинних заходів", - пояснює Галина Слічна. Понеділок, 18 травня, був першим днем, коли цей показник становив 24 відсотки.

  • Ухань на карантині Спочатку всі думали, що коронавірус - лише місцева проблема для китайців. Ухань? Ніколи не чув. Ухань був далеко. А китайські можновладці спершу мовчали про небезпечний вірус, який там поширювався. Потім вони посадили під домашній арешт жителів міста та всієї постраждалої провінції Хубей. Світ спостерігав і думав, що він у безпеці...

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Ухань на карантині

    Спочатку всі думали, що коронавірус - лише місцева проблема для китайців. Ухань? Ніколи не чув. Ухань був далеко. А китайські можновладці спершу мовчали про небезпечний вірус, який там поширювався. Потім вони посадили під домашній арешт жителів міста та всієї постраждалої провінції Хубей. Світ спостерігав і думав, що він у безпеці...

  • Мандрівник Але вірус не зважав на кордони і вирушив у мандри. Голландець Тьєрд Роярдс (Tjeerd Royaards) надає поняттю мандрівник зовсім нового значення. Раптово дедалі більше людей стали хворіти і вмирати в інших країнах.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Мандрівник

    Але вірус не зважав на кордони і вирушив у мандри. Голландець Тьєрд Роярдс (Tjeerd Royaards) надає поняттю "мандрівник" зовсім нового значення. Раптово дедалі більше людей стали хворіти і вмирати в інших країнах.

  • Covid-19 проти людини В оточенні коронавірусів ви відчуваєте себе вразливими в усьому світі. Вакцини немає і ніхто не знає, що буде далі. Навіть вірусологи та лікарі. Паоло Каллері (Paolo Calleri) підсумовує це відчуття безсилля, яке охоплює людей і тримає їх під контролем.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Covid-19 проти людини

    В оточенні коронавірусів ви відчуваєте себе вразливими в усьому світі. Вакцини немає і ніхто не знає, що буде далі. Навіть вірусологи та лікарі. Паоло Каллері (Paolo Calleri) підсумовує це відчуття безсилля, яке охоплює людей і тримає під контролем.

  • Нічні жахіття Залишайся вдома - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Нічні жахіття

    "Залишайся вдома" - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.

  • Без улюбленої команди нікуди Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської Борусії, принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Без улюбленої команди нікуди

    Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської "Борусії", принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

  • Бельканто Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Бельканто

    Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

  • Це буде дорого! Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Це буде дорого!

    Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

  • Скрізь захисні маски Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Скрізь захисні маски

    Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

  • На війні Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    На війні

    Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

  • Смертельна гра Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Смертельна гра

    Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

  • Криза після кризи Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: Здогадайтесь, що буде далі?

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Криза після кризи

    Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: "Здогадайтесь, що буде далі?"

  • Повернувшись до війни У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Повернувшись до війни

    У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    Автор: Сюзанне Кордс


Також за темою

Bildergalerie Quarantäne Familienspiele

Як коронавірус змінює життя людей у Німеччині: чотири історії 19.05.2020

Ми попросили жителів землі Північний Рейн - Вестфалія на заході Німеччини розповісти історії про те, як змінилося їхнє життя за останні місяці.

Bildergalerie | Corona-Cartoon 11 | Globetrotter

Карикатури про коронавірус (фотогалерея) 18.05.2020

Тема коронавірусу нині домінує в усіх сферах життя. У віртуальній виставці карикатуристи своїми роботами викликають страх і горе, але також і надію на "післякоронні" часи.

Bildergalerie | Corona-Cartoon 9 | Covid

"Короняшки" - карикатури про коронавірус 18.05.2020

Тема коронавірусу нині домінує в усіх сферах життя. У віртуальній виставці карикатуристи своїми роботами викликають страх і горе, але також і надію на "післякоронні" часи.

Реклама

Докладно

Після послаблень карантину ресторани в Україні мають дотримуватися суворих правил гігієни

Послаблення карантину: як виглядає Львів після локдауну

У Львові попри зростання кількості хворих на COVID-19 послаблюють карантин. Бізнес радіє, влада застерігає.  

коронавірус вдарив по ринку праці

Німецький експерт про те, що чекає на ринок праці

Чи вдасться зберегти роботу, знайти нову, які взагалі перспективи? Ми поставили ці запитання експерту ринку праці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  