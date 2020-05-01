 Послаблення карантину: в Іспанії дозволили виходити надвір для занять спортом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2020

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Новини

Послаблення карантину: в Іспанії дозволили виходити надвір для занять спортом

В Іспанії послабили карантинні обмеження. Тепер іспанці знову можуть займатися спортом просто неба.

Мадрид

Іспанці насолоджуються можливістю рухатися просто неба в Мадриді

В Іспанії в суботу, 2 травня, пом'якшили карантинні обмеження. Вперше за сім тижнів іспанці змогли зайнятися спортом надворі та вийти на прогулянки.

Прем'єр-міністр Педро Санчес, однак, закликав населення не забувати про дотримання дистанції одне від одного. "Сьогодні ми робимо ще один крок у послабленні обмежень, але ми повинні поводитиcя розсудливо та відповідально. Вірус усе ще серед нас", - зазначив він.

Парк у Севільї

Парк у Севільї

Для того, щоб усе ж обмежити кількість людей, які одночасно перебуватимуть на вулицях, іспанський уряд запровадив систему змін. Різні вікові групи зможуть виходити надвір у різні часові проміжки. Дітям дозволили  виходити гуляти ще минулого тижня.

Цього тижня Санчес презентував план виходу з карантину, який було запроважджено в країні 14 березня. Згідно з планом, до кінця червня життя країни має повернутися до нормального стану. Зокрема, наприкінці травня мають знову відкритися театри та кінотеатри. Більшість шкіл, однак, залишатимуться зачиненими до вересня.

Набережна в Барселоні

Набережна в Барселоні

Нагадаємо, що Іспанія є одним з епіцентрів пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. За даними на 2 травня, коронавірусом у країні заразилося 216,5 тисячі осіб, померло від викликаного ним захворювання 25,1 тисячі осіб.

Дивитись відео 05:41

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    Нікуди без захисної маски

    Рукавиці, смартфон, захисна маска

    Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.

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    Нікуди без захисної маски

    Подарунок для пожежників

    Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.

  • Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.

    Нікуди без захисної маски

    Завжди з усмішкою

    Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.

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    Нікуди без захисної маски

    У стилі сукні

    Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.

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    Нікуди без захисної маски

    Весняне пробудження у Китаї

    Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.

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    Нікуди без захисної маски

    Ізраїль не робить винятків

    Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.

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    Нікуди без захисної маски

    Мистецтво в секторі Гази

    У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.

  • Колумбійські Халки

    Нікуди без захисної маски

    Колумбійські "Халки"

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    Нікуди без захисної маски

    Макрон бореться з дефіцитом

    Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.

    Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук


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