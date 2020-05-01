Послаблення карантину: в Іспанії дозволили виходити надвір для занять спортом

В Іспанії в суботу, 2 травня, пом'якшили карантинні обмеження. Вперше за сім тижнів іспанці змогли зайнятися спортом надворі та вийти на прогулянки.

Прем'єр-міністр Педро Санчес, однак, закликав населення не забувати про дотримання дистанції одне від одного. "Сьогодні ми робимо ще один крок у послабленні обмежень, але ми повинні поводитиcя розсудливо та відповідально. Вірус усе ще серед нас", - зазначив він.

Парк у Севільї

Для того, щоб усе ж обмежити кількість людей, які одночасно перебуватимуть на вулицях, іспанський уряд запровадив систему змін. Різні вікові групи зможуть виходити надвір у різні часові проміжки. Дітям дозволили виходити гуляти ще минулого тижня.

Цього тижня Санчес презентував план виходу з карантину, який було запроважджено в країні 14 березня. Згідно з планом, до кінця червня життя країни має повернутися до нормального стану. Зокрема, наприкінці травня мають знову відкритися театри та кінотеатри. Більшість шкіл, однак, залишатимуться зачиненими до вересня.

Набережна в Барселоні

Нагадаємо, що Іспанія є одним з епіцентрів пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. За даними на 2 травня, коронавірусом у країні заразилося 216,5 тисячі осіб, померло від викликаного ним захворювання 25,1 тисячі осіб.

Дивитись відео 05:41 Поділитись План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах (16.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3b1Xm План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах (16.04.2020)